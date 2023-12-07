聖縣攜手地震隊 打造世界級足球場

地震隊吉祥物與社區兒童互動。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖他克拉拉縣議員查維斯和英式足球 大聯盟聖荷西地震 隊（San Jose Earthquake）主席肖利（Jared Shawlee)6日聯合宣布在聖他克拉拉縣露天展覽場(Santa Clara Fairgrounds)建立公共足球場。聖荷西市長馬漢（Matt Mahan)、 聖他克拉拉縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg)、地震隊總教頭岡薩雷斯（Luchi Gonzalez)、地震隊17歲球員門多扎（Edwyn Mendoza)等出席了發布會。附近小學的球童們在老師的帶領下來到現場。

「聖他拉拉縣露天展覽場屬於公眾。未來，我們的年輕人可以長年利用這樣棒的足球場地。」查維斯說。她多年來致力於代表這一地區發展這一帶。

聖他克拉拉縣計畫租賃地震隊附近30畝未開發場地。其中16畝用於興建公共足球場，其餘14畝用於地震隊俱樂部的新項目和訓練設施，包括四個專業足球場地。項目總共會包括興建八個足球場地。

地震隊主席肖利感謝聖縣和聖荷西市與地震隊合作，建設世界級的社區足球場地和頂級俱樂部訓練設施。「我們相信，公眾和私營合作關係可以作為連結專業運動員和社區的樣板，同時也為孩子們創造更多安全踢球的空間。」

聖荷西市長馬漢對此項合作表示興奮：「一旦建成，這一場地不僅能為專業運動員服務，還可以服務於地區的年輕足球隊和普通居民。」

佔地大約3萬5000平方呎的專業訓練和練習中心，可以容納地震隊的專業隊伍和隸屬的各級青年隊。俱樂部訓練大樓將包括更衣室、健身房、餐廳、劇院、醫療設施、水療設備、洗衣房、辦公室等。

地震隊總教頭岡薩雷斯表示，自己見證了英式足球運動在美國的成長，見證了社區運動場和地方職業隊之間連結的重要性。「過去的這個賽季，我們參加聯盟比賽的隊伍中有13位本地成長起來的球員，表現了我們對本地球員的支持。一流的設施會助力我們球員的發展，實現他們的潛能。」

本地成長的17歲地震隊球員門多扎說：「我在聖荷西長大。我記得小時候為了踢球，我們甚至會翻越中學操場的圍欄進去。對我們社區孩子來說，他們會從這些新的球場中收穫如此多的快樂。」