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中餐館入駐聖荷西 效益可期

編譯組／綜合報導
中餐館租下聖荷西市中心前Flame餐廳的場地。（Google Maps）
中餐館租下聖荷西市中心前Flame餐廳的場地。（Google Maps）

據「信使報」（Mercury News ）報導，一家中餐館租下了聖荷西已停業的 Flames 餐廳的舊址，為這個灣區最大城市的市中心帶來了潛在的經濟效益。

「漢家宴」（Home Eat ）公司在庫比蒂諾（Cupertino）經營一家中餐館。該公司已與聖荷西市中心South Fourth 街 88 號簽訂了一份為期五年多一點的租約，並將在聖荷西市中心和庫比蒂諾以外的地方進行擴張。

聖荷西市議會5日一致通過了 「漢家宴」 的租賃協議，該協議可選擇延期一次或多次。「漢家宴」 將在該地址的一樓佔據逾 1萬1000平方呎的空間，開業日期尚未確定。

作為市議會決定的一部分，市政府還終止了與 Flames 餐廳之前的租約。由於 COVID-19 的公共安全措施，Flames的餐廳業務被迫中斷，並於 2022 年 12 月關門，屆時其拖欠的租金總額約為 67萬3900 元。

聖荷西官員最終決定將該物業出售出租，並收到了六份不同的租約，其中 「漢家宴」 提出的租約最好也最可行。

根據市政府的報告，「漢家宴」 將支付的租金遠高於 Flames 約定的月租金。從租期的第四個月開始，「漢家宴」 將支付每平方呎2.83 元的租金，比 Flames 支付的每平方呎 1.50 元的月租金高出約 89%。

據其網站描述，「漢家宴」（又稱Fashion Wok）成立於 2015 年，從原汁原味的台式精品小火鍋，發展成為集川、湘、台及自主研發的融合菜系為一體的大型綜合餐飲店。

在為期五年的租賃協議中，「漢家宴」 的租賃收入預計略低於 200 萬元。市政府同意免除Flames 拖欠的租金，還將拿出現金支付 Flames 拖欠的 12萬6300元衛生汙水處理費。這筆下水道欠款將從 「漢家宴」 最初幾個月的租金收入中支付。

「漢家宴」 打算在新餐廳提供午餐和晚餐服務以及餐飲服務。但它也將利用該空間來推動餐飲公司的擴張。

「漢家宴」 租用的場地已經有兩個商業廚房。其中一個廚房將用於South Fourth街的現場餐飲服務。第二個廚房將用於為 「漢家宴」 的其他地點提供服務。「漢家宴」 的目標是在灣區再擴展10到15家分店。

市府人員相信，新餐廳將有助於促進聖荷西市中心的經濟發展。聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）在市議會召開前表示：「這將是該街區的一件大好事。」

租金 聖荷西 灣區

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