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灣區都市談話 聚焦氣候變遷議題

記者楊逸辰╱舊金山報導
灣區區域健康不平等倡議會代表瓊斯。（圖片來源：zoom會議）
灣區區域健康不平等倡議會代表瓊斯。（圖片來源：zoom會議）

灣區交通委員會日前舉辦「都市談話」活動，請到多位氣候專家來談論當前灣區面臨的氣候問題以及應對方法。 他們有來自灣區區域健康不平等倡議會的瓊斯（Melissa Jones）、亞太環境網絡組織的陳（Elle Chen）、加州空氣品質管理委員會的弗萊徹（Chanell Fletcher）和舊金山公共健康部門的沃爾夫（Matt Wolff）。

極端高溫、災難性的野火、創紀錄的洪水和乾旱，氣候變遷的加劇影響對灣區居民的健康和福祉構成了明顯的威脅。對於經歷健康不平等的社區來說尤其如此。種族、收入、社區、語言、移民身分和其他因素，在健康結果方面存在系統性和不公正的差異。 這些社區面臨與氣候相關的健康威脅的風險更大，更容易受到這些威脅的影響，並且獲得有效應對所需資源的機會更少。

面對這些有關健康不平等的擔憂，瓊斯介紹了他的組織建設社區健康資源分配新模型，通過各個公共服務部門緊密協作和加強系統性的社會服務系統，來確保各個社區都有著可以及時取得的健康資源。「例如消防部門及時對災情的反應、醫療設施及時對心血管突發疾病、脫水、中暑等由氣候引發的疾病的快速反應，都可以通過這一模型進行改善。」她說。

瓊斯表示，健康不平等倡議會還加強了對健康部門工作人員的健康不平等資訊的培訓：「我們今年已經訓練了300名員工，其中有60位高級員工。他們可以通過對社區健康不平等數據進行分析，來合理地分配醫療資源。」

沃爾夫表示，舊金山公共健康部門已經專門設立了四個健康小組來處理氣候變遷帶來的健康不平等問題，這四個小組分別是：

集中在處理現在的城市建築的氣溫調節問題的小組；集中減少灣區城區熱量的小組；.對於氣候問題帶來的緊急事件的反應小組；為社區給氣候事件做準備的小組。

沃爾夫說：「這是公共健康部門全新的嘗試，我相信這會給我們的公共健康帶來活躍的、積極的變化。」

舊金山公共健康部門代表沃爾夫。（圖片來源：zoom會議）
舊金山公共健康部門代表沃爾夫。（圖片來源：zoom會議）

灣區 氣候變遷 舊金山

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