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建商補償法案 庫比蒂諾蓋公寓樓

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉訊

一家灣區建築開發商援引「建築商補償」法案，計畫在庫比蒂諾拆除三座商業樓宇，然後在騰出來的地塊上建造一座五層的公寓樓。

建築商Acclaim公司9月底遞交了申請。申請中援引了加州住宅法中「建築商補償」的法律機制。簡單來說，就是如果一個城市的住房建造計畫沒有達到州府的要求的話，那麼就必須批准任何包含至少20%低收入住房或100%中等收入住房的住宅建造項目申請。原有的地塊使用分區法則在此情況下不再適用。

位於20015 Stevens Creek Blvd的這處建築計畫將包含141間住宅單元，根據規定其中20%會是可負擔住房，還有2層地下車庫。大樓預計會有70呎高，比原土地使用分區法則的規定要高出25呎。

「庫比蒂諾對所有申請都即時審核和回覆，對於這一項目也會及時高效地回覆，」副市經理卡普爾（Tina Kapoor）在聲明中表示，「本市已經對開發商的申請回覆了意見，目前正在等待對方回覆。」

雖然有些開發商在利用「建築商補償」法案來推動其他情況下不可能獲批的項目，例如在蒙洛公園市獨立住宅和小型公寓地區修建300呎高的大廈，庫比蒂諾市議員福倫（J.R. Fruen）指出，Acclaim在庫比蒂諾的建築計畫和Stevens Creek Blvd上現有的建築大體上是類似的。

庫比蒂諾市長魏虹表示，在城市最繁忙的主幹道上修建五層樓房並不稀奇。雖然目前周邊還沒有這個高度的建築，但今後的八年裡會有越來越多這樣的建築。她還表示，考慮到社區可能對「建築商補償」計畫的反對，市府正在積極與開發商合作，確保最接近獨立住宅的那一部分建築不會太高。

但庫比蒂諾市議員摩爾（Kitty Moore）在一封電郵裡表達了對這一計畫的擔憂。她為「新的市議會多數派在獲得住房和社區部住宅項目認證問題上缺乏戰略重點而感到不安。」她說，「我們早就應該解決這個問題了。為什麼要拖到昨天？」

庫比蒂諾是過了截止日期也還沒能完成住房和社區部認證的眾多灣區城市之一。卡普爾說，庫比蒂諾「最初找不到合適的人來合作，但現在正向取得認證成功邁進。」

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