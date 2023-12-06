聖縣山谷醫療中心 獲評最佳產科

聖他克拉拉縣醫療中心獲評US News 2024 最佳產科醫院。（Santa Clara Valley Medical Center臉書)

聖他克拉拉縣山谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center)日前被命名為2024「最佳婦產科醫院」 （High Performing Hospital for Maternity Care)。這是美國新聞與世界報導（US News & World Report） 授予產科醫院的最高榮譽。山谷醫療中心獲得的這一獎項，在評審中考慮到新生兒綜合症比例等指標。

山谷醫療執行長羅倫茲（Paul E. Lorenz)說，「我們非常驕傲能成為全美最佳表現的婦科醫院。這是對我們醫師、護士以及工作人員付出的認可。他們為我們的準媽媽和新媽媽提供了最高品質的服務」。

「獲得這樣全美級別的認可非常榮幸。這證明了我們對非裔 、拉丁裔、亞太裔的服務是全美最好的，」山谷醫療婦產部主任拜恩（James Byrne）說，「我們的團隊很珍惜孕婦家庭對我們的信任，並以最好的服務作為回報。」

美國新聞與世界報導最佳產科醫院評選是一項旨在幫助待產父母在向孕期團隊諮詢時，選出最適合自身需求的產科服務的年度評估。

「比起未獲得認證的醫院，這些醫院的剖腹產率要低26%，新生兒綜合症發病率要低37%」美國新聞與世界報導的健康數據科學家文斯頓（Jennifer Winston)說。「準爸爸準媽媽可以通過health.usnews.com來搜索當地醫院的表現數據，幫助決定在哪裡生孩子。」

美國新聞與世界報導最佳產科醫院的評估辦法基於客觀標準，例如低風險妊娠的剖腹產率，新生兒綜合症發病率，全母乳餵養率，指定剖腹產率，生育友好措施以及種族╱族裔差異透明度等。