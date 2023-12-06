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華人市議員邵陽 出任佛利蒙副市長

記者徐蓓蓓╱佛利蒙報導
邵陽出任佛利蒙副市長。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
邵陽出任佛利蒙副市長。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

佛利蒙市議會在日前舉行的例會中，決定由現任市議員邵陽出任副市長，任期為2023年12月至2024年7月。

佛利蒙市議會規則與程序手冊中對於副市長遴選與職責的規定為：「在上一次市政普選中獲得最多票數的市議員，將在下一次市政普選後的前8個月被任命為副市長。獲得第二高票數的市議員會在接下來8個月被任命為副市長。獲得第三高票數的市議員會在再接下來的8個月被任命為副市長。」

邵陽在2022年的市政普選中獲得了最高票數。根據上述規則，他將在2023年11月至2024年7月間的8個月中被任命為副市長。

邵陽1990年自中國來美，獲得哈佛大學化學博士，在灣區生技公司從事產品研發。2003年開始在佛利蒙定居。2012年首次競選佛利蒙聯合學區委員落選。2014年再次參選並當選，2017年被推選為聯合學區委員會主席。2018年2月，佛利蒙市議會在邵陽居住的第四選區首次設立市議員席位後，他成功當選市議員。2022年再度當選連任。

在回答BallotPedia網站關於公共政策的問題中，邵陽表示，自己最關心的三個議題分別是「公共安全」、「財務健康和永續」、以及「遊民問題」。

學區 三高 灣區

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