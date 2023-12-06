綠化分布不足 影響有色人種健康

傑瑞特表示，洛杉磯的棕櫚樹分布和公民的健康及壽命有著更為顯著的聯繫。（圖片來源：Zoom）

12月1日少數族裔媒體組織了一場「我的城市夠綠嗎」（How Green is My City）網路座談會探討城市綠化和公民健康及壽命之間的關係。座談會邀請洛杉磯加大 環境健康科學系傑瑞特（Michael Jerrett）重點討論城市綠化與人們就健康之間的關係。

在許多城市的發展過程中，樹木和綠地通常被視為只不過是美化策略。現在人類知道樹冠和公園空間直接影響他們的健康和在地球上的生存。高速公路和棕櫚樹兩大特徵歷來將洛杉磯定義為美國的第二大城市，但新的研究和氣候變遷 的現實促使人們推動更多、更好的綠色空間，並努力解決公園和遮陽的不平等問題。

洛杉磯加大菲爾丁公共衛生學院研究發現，增加樹冠和公園通道，特別是在綠色貧乏的地區，可以使整個洛杉磯縣人口的預期壽命總計延長十幾萬年，甚至近一百萬年，並顯著改善低收入 有色人種居民的生活。 傑瑞特教授通過探討洛杉磯作為城市綠化重要性的案例研究，解釋綠色空間與人類健康之間的聯繫，並規劃出如何實施有利於整個城市的變革，以作為全美其他城市的榜樣。

傑瑞特通過數據對比得出理論，綠化和自然的環境對健康也許有著促進作用，有色人種的社區公園與綠化分布的不足對他們的健康和壽命也有著顯著的不良影響。傑瑞特補充道，他們社區的公園質量也比普通的社區公園要差，進而表示這種綠化的不平等可能會造成健康的不平等。

他引用了多名自然科學家和心理科學家的研究，表示因為人類自古以來就和自然共存，並且在自然中得到進化，所以自然的環境對他們的健康來說不可或缺。從心理方面，他表示研究表明人類面對自然環境會無意識地減少心理的壓力，帶來精神上的放鬆，這也與個體的健康和壽命息息相關。

傑瑞特表示，公共衛生學院與其他研究所合作，將人均壽命和社區的綠化程度進行了比對，發現了綠化的存在和壽命之間有著非常持續穩定的聯繫。其中，洛杉磯的棕櫚樹分布和公民的健康及壽命有著更為顯著的聯繫。「我們對自然有著本能的愛和信任。」他説。