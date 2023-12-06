羅達倫參選16區國會眾議員

羅達倫宣布競選國會議員。（羅達倫辦公室提供）

加州眾議員 羅達倫（Evan Low)宣布參選位於矽谷 核心地帶的加州第16選區國會眾議員席次。羅達倫從2014年起代表矽谷出任加州眾議員，也是加州議會史上最年輕的亞裔成員。此前他曾擔任南灣金寶市議員和市長。此次參選國會議員，他贏得了代表加州的現任國會議員羅康納（Ro Khanna ）、趙美心（Judy Chu)以及高野（Mark Takano）的支持。

羅達倫宣布參選後接受本報訪問時表示，要繼承現任艾許議員在過去30年中留下的偉大遺產，保持矽谷在聯邦層面巨大的影響力。在問到外界認為此次國會議員選舉將會是他與縣議員史密提恩之間代際之爭的說法，他表示，對於選區的民眾來說有更多的選擇是一件好事。「矽谷人才輩出。我們的選區期待卓越，也值得擁有最卓越的代表，」羅達倫說。

羅達倫並提及參選政見表示，公共安全會是他十分關心的議題。他說，自己對這一問題的認知並不只是泛泛而談，而是來自非常深的個人感受。自己的哥哥就是灣區的警察。而他本人因為推動在反對仇亞方面傑出的立法工作，被「加州警察局長聯合會」推舉為「年度立法人物。」

他表示，要致力於保持矽谷作為創新中心的核心地位，可以被其他國家模仿，但永遠不會被超越。同時要努力降低本地的生活成本，讓矽谷人有更美好的未來。

國會議員羅康納表示：「我非常驕傲能為羅達倫前瞻性的國會競選活動背書。羅達倫生長於矽谷，並致力於為矽谷多元化的家庭服務。在加州議會，他在縮小科技、創新、公共政策的差異，建設更環保的經濟，以及為基本人權鬥爭方面都站在了最前面。我知道他會成為國會中的一個非常棒的夥伴。」

羅達倫是加州眾議會第26選區眾議員，於2014年初次當選。他是當時當選這一職位最年輕的亞裔。26選區包括庫比蒂諾、聖荷西、聖他克拉拉、桑尼維爾及聖他克拉拉縣其他一些未建制地區。

羅達倫在矽谷出生長大，是第四代華裔。父親是驗光師、也是地方商會領導。他就學於本地優秀的公立學校，在迪安薩學院與聖荷西州大先後取得學位，後又在哈佛大學州與地方政府高級執行項目進修。

2006年羅達倫參選金寶市議會成功，成為該市歷史上第一位亞裔市議員。2010年他再度創造歷史，成為全美最年輕的公開LGBTQ+的市長。任職金寶市府期間，他在不削減關鍵服務的前提下平衡預算，通過在線直播市議會會議增加政府透明度，堅持扶植微小企業，通過減少限制和優化商業執照申請流程來增加工作機會。

擔任加州眾議員期間，羅達倫在維持矽谷全球競爭力，對抗氣候變化，降低中產生活負擔等方面都有頗有建樹。疫情期間，他領導州議會亞太裔立法小組，成為對抗持續飆升的仇亞犯罪的堅強防線。同時擔任LGBTQ+小組主席，提倡婚姻平權，同時擴展民權。