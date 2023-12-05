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米慎區商戶抱怨 自行車道毀生意

記者王子涵／舊金山報導
米慎區Valencia街將自行車道由道路兩側移至雙向車道的中間，方便騎者快速安全通行。（取自CBS新聞畫面）
米慎區Valencia街將自行車道由道路兩側移至雙向車道的中間，方便騎者快速安全通行。（取自CBS新聞畫面）

為保證使用自行車通勤的居民安全，舊金山市府在交通事故高發的米慎區Valencia街重新規畫自行車道，將自行車道由道路兩側移至雙向車道中間，方便騎者快速安全通行。然而一段時間後，街道兩旁的小商業則抱怨顧客銳減，生意受到影響。

據CBS報導，一家地中海風格的咖啡店在周五下午卻人煙稀少。這裡曾是疫情前社區居民迎接周末時光的好去處。店主表示，自行車道移到中間後，店裡的營業額下降了三成到四成，他表示，這樣不合常規的設計減少了街邊停車位，改變了交通流向。

「居民想臨時停下來，享受一杯咖啡的意願減少了。這條街幾乎沒有停車位，找車位要花上一個小時。」店主埃塔維爾（Eiad Eltawil）說，「這樣的交通設計對當地居民和小商業太不友好了，即便是外賣取餐員也無法臨時停靠。」

今年，已有多家小商業離開Valencia街經營，商戶抱怨的核心就是中置的自行車道。「自行車道變成了高速公路，經過這裡的騎者快速通過社區，而不用減速或停下來。」舊金山拉丁裔民主黨俱樂部聯合主席奧爾蒂斯（Kevin Ortiz）說︰「中置的自行車道也減緩了車輛通過的速度，兩側僅有一車道，交通堵塞經常發生。」

奧爾蒂斯表示，這也是為什麼人們不再光臨米慎區的原因，這也是為什麼小商業經營愈來愈困難的原因。

舊金山市交通局的聲明顯示，中置的自行車道預計在2024年初重新評估，並考慮將臨時變動永久化。交通局預計將三分之一的卸貨停車位在中午12時後改為普通停車位，將82%新設置的卸貨停車位在下午6時後改為普通停車位。

奧爾蒂斯要求城市撤銷自行車道中置的布局，重新思考社區的交通計畫，並與社區居民和小商業主一起制定新的方案。

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