灣區巴洛阿圖聯合學區 加州最佳

巴洛阿圖學校入學人數增加，熱門學校人滿為患，成為學區急需解決問題。 （本報檔案照）

根據24/7 Wall St.網站發布的最新榜單，加州最佳學區 是位於灣區 的巴洛阿圖聯合學區。評選數據據稱來自於著名教育類資訊網站Niche。其實巴洛阿圖稱雄此類榜單是常事，鄰近史丹福大學，家庭收入中位數近20萬元，矽谷 科技業大老群居的這一地區，在網路上常被戲稱為「宇宙的中心」。

而向來重視教育的華人購置房產，教育資源是首要考慮因素，尤其矽谷受過高等教育、並獲利於高等教育的新一代移民父母於此更甚，可謂新時代的孟母。

例如雙雙Stem博士畢業於美東名校的曉常夫婦就是如此。校園戀愛、矽谷就業再到喜結連理，兩人一路走來順風順水，畢業後大廠的豐厚的薪資福利，讓他們在東灣抵押貸款買下首套住房後也還游刃有餘。

不過小生命的降生給曉常夫婦的生活帶來了不少改變，因為工作繁忙，他們花錢買方便，請到全天候住家阿姨幫忙照顧起居，可是初為人父母的他們，突然發現當初購房是有欠考慮的。

三層的排屋雖然空間還夠大，但鄰近馬路，新生兒很容易被屋外的噪音驚醒，且初次購房時只考慮通勤方便，較少考慮到學區，現在有了孩子，發現周圍的學校也不夠理想。

兩人商量以後，開啟每周末的看房之旅。雖然事先有計算手頭資金，大概夠買到什麼樣價位的房子，但灣區高企的房價之下，好學區的房子老破小是常態，還非常搶手。幾番鎩羽而歸之後，兩人都看中巴洛阿圖的一處新房，學區、環境都堪稱完美，只是要價450萬。

即使將現有的住房賣掉，以後每月的還貸也是不小的數字。幾番猶豫之後，小夫妻還是決定大膽出手，接下來就是賣舊房、辭退阿姨、將父母接來照顧孩子，過去逛超市從來不看價格的兩人，也開始精打細算起來。

那麼生活質量的倒退，到底值不值呢？曉常夫妻倒是非常堅定。他們兩人都出身普通家庭，但都從小成績優異，能有今天的工作和生活，得益於良好的教育經歷，所以為了教育投資，是在所不惜的。

小夫妻倆現在每天晚上推著嬰兒車外出散步的時候，都不忘指著家門口頂尖的小學對還在咿咿呀呀的孩子說：「寶貝，我們將來就上這個學校喔！」