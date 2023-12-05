巴洛阿圖兒童博物館 恐龍花園開放
巴洛阿圖兒童博物館暨動物園（The Palo Alto Junior Museum & Zoo ,JMZ）日前開放了「加州恐龍花園」（California Dinosaur Garden），設計以孩童的角度出發，讓小朋友不僅用眼睛觀察，還能用雙手探索恐龍的知識與奧祕，開園後廣受家庭的喜愛。
博物館的展覽總監Tina表示，「加州恐龍花園」歷時超過五年的準備，中間一度遇到新冠情而有所延宕。幸好在今年秋天終於成功開園，將加州恐龍放到孩子的面前。
花園內展示真實尺寸的恐龍模型、史前植物和互動展覽 ， 其中化石挖掘，是以模擬的恐龍化石藏在沙堆中，讓孩童以刷子和考古用具，尋找恐龍的遺骸。花園中還有一隻甲龍模型，可以供小朋友們觸摸攀爬，了解真實恐龍的模樣。
Tina說，在博物館成立之前，花園內就已經聳立了中間的加州紅木，一直到這個展區規畫時，就用加州紅木來呈現6600萬年前白堊紀時期的恐龍生活場景。為了確保展區內的恐龍與生活場景的完整重現，園區內的植栽也都是有做過挑選，大多以蕨類植物為主。
第一次帶小朋友來到展區的華人家長Harry表示，這個恐龍展區做的很精緻，有很多知識可以讓小朋友可以接觸恐龍，小朋友非常喜歡玩刷恐龍化石的沙區，一待就可以待很久。
整體展區屬於長期展示，以加州恐龍為主角，適合3到11歲的兒童前來觀展。在知識方面，館方設計有史前生命的多樣性、展示植物和動物隨時間演變的方式，原本生硬的演化知識不僅化為有趣的實體展示，也有影片說明。Tina則以自己的孩子為測試，確定影片撥放以及文字，都是孩童能夠輕鬆吸收了解的方式，甚至在所有的展覽品的高度，都是符合孩童的高度。
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