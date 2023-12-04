樂高撤出金山 灣區只剩3家 預示市中心經濟恢復困難

位於舊金山中心商場地下一層的樂高門市店，已經人去店空。（取自Reddit）

全球最大玩具製造商樂高（Lego）日前宣布，永久關閉位於舊金山 市中心的分店。

樂高公司發言人阿倫斯（Colleen Arons）在一封郵件中表示：「公司一直在審查門店的布局組合，以確保為消費者提供最好的體驗。我們近期決定關閉位於舊金山中心商場（San Francisco Center，前Westfield商場）門市店。」

一張「人去店空」的照片首先在Reddit社區發布，原先在Westfield商場地下一層經營的樂高玩具店已經關門，貨架上的商品被清空。在門前的告示上顯示，樂高在灣區的實體門市店只剩三家，分別在聖馬刁的Hillsdale商場、聖他克拉拉的Westfield Valley Fair和布利桑頓的Stoneridge商場。

阿倫斯表示，公司會為該店的員工提供經濟補貼，幫助員工找到新的工作。

樂高宣布永久關閉位於舊金山市中心的分店。（記者王子涵／攝影）

不少網友在Reddit社區留言表示惋惜，但對公司的決定表示理解。一位網友稱，舊金山中心商場已經接近倒閉，沒有影院，百貨，高檔餐廳。「我真的希望樂高能在聯合廣場或是漁人碼頭開新店，相比市中心，那裡的環境更適合。」

舊金山中心商場此前由Westfield零售物業集團以及Brookfield投資公司共同擁有。疫情 期間，舊金山市區零售盜竊犯罪率飆升，訪客率減少，多家零售商宣布退出，商場近半數的空間處閒置狀態。今年6月，Westfield兩家物業主停繳房貸。10月，舊金山最高法院指認了商場物業的繼任者，來自Trident Pacific公司的威廉姆斯（Gregg Williams）。

此前，舊金山市長布里德（London Breed）曾多次推動市中心經濟的恢復，傳出將中心商場改建為樂高樂園（Legoland）、足球 場等大膽想法，但隨著樂高公司退出的決定，預示著市中心的經濟恢復仍將比想像中困難。