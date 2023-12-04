市議員殷嘉立：最關心社區經濟復甦 擬推廣夜市

殷嘉立上任第四區市議員11個月以來的第六次社區會議。（受訪者供圖）

包含日落區在內的舊金山 第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）3日表示，上周他與社區民眾一起舉開自他上任11個月以來的第六次社區會議，以問答的方式回答了社區內目前面臨的如公共安全、無家可歸和住房等挑戰。

殷嘉立表示，雖然公共安全、無家可歸和住房問題是居民關注的焦點，但小商業主最關心的是如何在經濟復甦中恢復以往的營業額。尤其是日落區主要商業街道Taraval街上的店面，目前正遭受施工建設的干擾，讓小商業的復甦更是雪上加霜。

殷嘉立表示，市區經濟的復甦又仰賴交通的便利。 但首先需要進行改革，以促進未充分利用的商業空間的改造和再利用。 同時也需要認真審視企業和商業稅收結構，減少商業審批的繁文縟節。

舊金山日前舉辦了日落區夜市（Sunset Night Market），70個攤位吸引萬人參加。 日落區夜市的發起人之一殷嘉立，因為與先生許總雲（Lionel Hsu）一起回台北探親，逛饒河夜市時發現，夜市原來這麼迷人，因此想在舊金山推廣夜市概念。 舊金山華人 商家也想籌辦常態夜市，日落區在12月還將有兩場攤位商業活動，以吸引更多民眾到訪日落區。

殷嘉立表示，這次夜市的成功為日落區和整個舊金山未來夜市活動奠下了基礎。 他希望從明年起，日落區可以每個月在不同的地點舉辦夜市。