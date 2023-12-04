Stonetown商場1.8億元再融資 疫後恢復領先

Stonestown是舊金山所有百貨業者中，疫後轉型恢復的領頭羊。（記者王子涵╱攝影）

位於舊金山 日落區的Stonestown Galleria購物中心據報導，近日完成了1.8億元的貸款再融資 。其業主Brookfield投資公司在退出市中心Westfield商場的經營後，對城市西區的商業環境表現出足夠的信心。

紀事報報導，融資的具體信息並未透露，但Brookfield公司證實了貸款融資的消息。在後疫情低迷經濟環境下，舊金山零售業的恢復舉步維艱，Stonestown Galleria購物中心也不例外。這間兩層，占地80萬畝的建築在疫情前就備受經濟壓力。梅西百貨（Macy's）與Nordstrom百貨相繼關閉了位於該購物中心的店面。

然而Stonestown卻是所有舊金山百貨中轉型恢復的領頭羊。這裡逐漸成為全市年輕人群、亞裔 社區首選的節日購物地點。超過20家亞裔文化的商店和餐廳入駐商城，原梅西百貨的空間也被Whole Foods超市、Sports Basement體育用品商店和Regal影城代替。未來，日資保齡球館和娛樂中心也將進駐。

Stonestown是舊金山所有百貨業者中，疫後轉型恢復的領頭羊。（記者王子涵╱攝影）

投資者對於舊金山商業地產的信心並不算高漲，加之持續攀升的空置率和高位的利息，使得Stonestown商場的融資計畫十分具有挑戰性。

然而業主Brookfield一直表示，公司十分有信心為Stonestown爭取一份新的貸款，將之重建為一個以住宅為主的社區，最多可容納3500戶住宅，並增加其他用途，包括公園、廣場、零售、公共設施、辦公和停車場等。目前，該購物中心擁有超過125家零售商。

Stonestown商場建於1952年，當時大型百貨商場逐漸向市中心外擴展。1960年代，城市的亞裔人口僅占8%，城市西區主要以白人為主。然而50年後的今天，超半數的日落區人口為亞裔，華人占主導，亞裔躍升至舊金山第三大族裔。

該區前華裔市議員馬兆明（Gordon Mar）曾表示，亞裔人口的增長是Stonestown長期繁榮的原因之一。