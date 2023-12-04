我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

「優先考慮屋崙」開鑼 購物季加強治安

記者楊逸辰／屋崙報導
屋崙市議員卡布宣傳「優先考慮屋崙」活動。（記者楊逸辰／攝影）
屋崙市議員卡布宣傳「優先考慮屋崙」活動。（記者楊逸辰／攝影）

佳節消費季到來，「優先考慮屋崙」（Think Oakland First）活動也正式開幕。為了鼓勵屋崙居民和遊客在慶祝節日的同時，能夠支持當地小商業，屋崙政府特地加強了治安措施，讓大家能安心購物。「優先考慮屋崙」活動將在整個12月舉行。

「優先考慮屋崙」活動整個12月在全市展開，鼓勵大眾到市內各類商店消費。圖爲位於皮...
「優先考慮屋崙」活動整個12月在全市展開，鼓勵大眾到市內各類商店消費。圖爲位於皮埃蒙特大道附近的禮品店。（記者楊逸辰／攝影）

屋崙為充滿創意活力的多元化城市，擁有的眾多小型企業和商店是這座城市的標誌之一。屋崙是為特別之人準備特別禮物的完美城市。

「優先考慮屋崙」活動整個12月在全市展開，鼓勵大眾到市內各類商店消費。圖爲位於皮...
「優先考慮屋崙」活動整個12月在全市展開，鼓勵大眾到市內各類商店消費。圖爲位於皮埃蒙特大道附近的禮品店。（記者楊逸辰／攝影）

市長盛桃日前說︰「消費者可以在當地購物，挖掘屋崙工匠、製造商和商人的獨立精神和靈魂。也可以在鎮上獨特的商店、兼收並蓄的美食景點和充滿活力的夜生活中消費，支持那些為屋崙豐富的個性做出貢獻並推動城市經濟引擎的人們。」

警察中尉托馬森介紹了「優先考慮屋崙」活動期間警局將實施的安保工作。（記者楊逸辰／...
警察中尉托馬森介紹了「優先考慮屋崙」活動期間警局將實施的安保工作。（記者楊逸辰／攝影）

不過，不少消費者擔心屋崙犯罪率，這也是不可忽視的問題。對此，警隊長托馬森（Jeffrey Thomason）介紹了假日活動期間，警局將實施的安保工作。

「過去幾年我們看到有人專門搶劫假日期間購物的人們，但今年犯罪率已經下降，」托馬森說，「我們會敦促暴力犯罪行動中心的警力、協助停火的執法單位、社區資源的警官、交通警察以及我們的巡警一同合作，幫助每日每夜的安保。商業區警力也將有所增加。」

屋崙市議員卡布（Dan Kalb）表示，假日期間商業區的安保活動既有成功也有挑戰，市府正努力確保在商業走廊和商業中心隨時有警官在場。他說︰「不會1月1日就停止這些布置。我們會一直將這個月的成功繼續保持下去。」

羅伯茨是屋崙Piedmont Avenue珠寶店的老闆，同時也是這家店的珠寶設計...
羅伯茨是屋崙Piedmont Avenue珠寶店的老闆，同時也是這家店的珠寶設計人。（記者楊逸辰╱攝影）

本次「優先考慮屋崙」活動還有更多藝術場景、現場音樂表演、節日表演、節日市場、屢獲殊榮的餐飲體驗、適合家庭的活動等。

屋崙 暴力犯罪

上一則

和平反戰者 裴洛西舊金山官邸外示威

下一則

維護社區權益 亞裔促進會成軍

延伸閱讀

屋崙華埠DHTI免費培訓 失業華男獲50封錄用信

屋崙華埠DHTI免費培訓 失業華男獲50封錄用信
父找不到中文護工 女捐屋崙華埠DHTI天使項目

父找不到中文護工 女捐屋崙華埠DHTI天使項目
屋崙暴力預防局 新主管喬希上任

屋崙暴力預防局 新主管喬希上任
屋崙社區組織示威 反對縣監獄擴建

屋崙社區組織示威 反對縣監獄擴建
加州20大城市房價 僅屋崙下跌

加州20大城市房價 僅屋崙下跌

熱門新聞

「小滿飯糰」店內只賣飯糰，飲料的選擇則有豆漿與豆漿紅茶，對於家鄉在高雄的Mina來說，豆漿加紅茶是很常見的飲料。（店家提供）

護理師逆勢創業 台式「小滿飯糰」在矽谷異軍突起

2023-12-03 13:34
位於3491 McKee Road, San Jose的美國銀行分行將於2024年關閉（截取自谷歌地圖）

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

2023-11-30 14:22
賣爆的雪夜曲奇罐，是一款投影八音盒餅乾罐。（記者徐蓓蓓／翻攝）

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

2023-11-27 01:19
設在舊金山的幽靈廚房。(Cloud Kitchens網頁）

灣區幽靈廚房外送員霸路 惹民怨

2023-11-30 01:20
阿賽頓名列全美房地產最貴郵區之首。(Getty Images)

全美最貴25個郵遞區加州占19席 阿賽頓連7年居榜首

2023-11-29 01:20
想要一觀美麗的優勝美地火瀑布，不僅要搶得入園資格，還需要當天氣候的允許，才有機會看到。（蓁蓁的旅行日記Loving Travel提供）

優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

2023-11-28 01:20

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷