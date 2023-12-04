「優先考慮屋崙」開鑼 購物季加強治安

屋崙市議員卡布宣傳「優先考慮屋崙」活動。（記者楊逸辰／攝影）

佳節消費季到來，「優先考慮屋崙 」（Think Oakland First）活動也正式開幕。為了鼓勵屋崙居民和遊客在慶祝節日的同時，能夠支持當地小商業，屋崙政府特地加強了治安措施，讓大家能安心購物。「優先考慮屋崙」活動將在整個12月舉行。

「優先考慮屋崙」活動整個12月在全市展開，鼓勵大眾到市內各類商店消費。圖爲位於皮埃蒙特大道附近的禮品店。（記者楊逸辰／攝影）

屋崙為充滿創意活力的多元化城市，擁有的眾多小型企業和商店是這座城市的標誌之一。屋崙是為特別之人準備特別禮物的完美城市。

「優先考慮屋崙」活動整個12月在全市展開，鼓勵大眾到市內各類商店消費。圖爲位於皮埃蒙特大道附近的禮品店。（記者楊逸辰／攝影）

市長盛桃日前說︰「消費者可以在當地購物，挖掘屋崙工匠、製造商和商人的獨立精神和靈魂。也可以在鎮上獨特的商店、兼收並蓄的美食景點和充滿活力的夜生活中消費，支持那些為屋崙豐富的個性做出貢獻並推動城市經濟引擎的人們。」

警察中尉托馬森介紹了「優先考慮屋崙」活動期間警局將實施的安保工作。（記者楊逸辰／攝影）

不過，不少消費者擔心屋崙犯罪率，這也是不可忽視的問題。對此，警隊長托馬森（Jeffrey Thomason）介紹了假日活動期間，警局將實施的安保工作。

「過去幾年我們看到有人專門搶劫假日期間購物的人們，但今年犯罪率已經下降，」托馬森說，「我們會敦促暴力犯罪 行動中心的警力、協助停火的執法單位、社區資源的警官、交通警察以及我們的巡警一同合作，幫助每日每夜的安保。商業區警力也將有所增加。」

屋崙市議員卡布（Dan Kalb）表示，假日期間商業區的安保活動既有成功也有挑戰，市府正努力確保在商業走廊和商業中心隨時有警官在場。他說︰「不會1月1日就停止這些布置。我們會一直將這個月的成功繼續保持下去。」

羅伯茨是屋崙Piedmont Avenue珠寶店的老闆，同時也是這家店的珠寶設計人。（記者楊逸辰╱攝影）

本次「優先考慮屋崙」活動還有更多藝術場景、現場音樂表演、節日表演、節日市場、屢獲殊榮的餐飲體驗、適合家庭的活動等。