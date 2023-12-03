哪裡買聖誕樹應景裝飾？ 看過來

聖誕節即將來臨，民眾可查詢購買新鮮聖誕樹地點。（KCRA 3）

KCRA 3電視台報導，過完感恩節，許多民眾開始準備緊接而來的聖誕節 。根據國家聖誕樹協會（National Christmas Tree Association），去年全國售出超過2230萬聖誕樹，調查者中願意支付聖誕樹價格中位數為80元。

民眾可從沃爾瑪（Walmart）、目標（Target）、Lowe's和The Home Depot等找到真樹或人造聖誕樹。

北加各縣也有一些地方販售砍下來的聖誕樹。沙加緬度縣方面，可去Foothills Christmas Tress，位於加州 博覽會（Cal Expo），即博覽會大道（Exposition Blvd.）星巴克 對面。

Chad's Fresh Cut Christmas Tress位於西沙加緬度的Whitey's Jolly Kone。Dave's Xmas Trees位於西沙加緬度3010 Burrows Ave.。

史丹斯勞縣（Stanislaus County）則有位於莫得斯度（Modesto）的Hay Family Farms，5406 Milnes Road。Heidi's Fresh Christmas Trees，位於莫得斯度4220 Dale Road。

聖荷昆縣（San Joaquin County）地區，可在曼特卡（Manteca）1156 N Union Road上的Beck's Holidy Specialties購買。

普萊塞縣（Placer County）民眾，則可上VisitPlacer.com查詢聖誕樹販售點。Pickyourownchristmastree.org

也列出巴特（Butte）、漢堡德（Humboldt）、約洛（Yolo）、索拉諾（Solano）等地區販售點。

民眾也可砍伐自己想要的聖誕樹。其中艾爾度拉多國家森林（Eldorado National Forest）的聖誕樹已售罄。克來麥斯國家森林（Klamath National Forest）可購買樹木許可證。拉森國家森林（Lassen National Forest）也可親自申請，或透過郵件申請樹木許可證。其他國家森林公園有關購買樹木許可證資訊，可上相關森林公園官網查詢。