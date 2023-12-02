聖荷西「清潔門戶」啟動 市長馬漢挽袖植樹種花，粉刷公用設施

托雷斯（中）給新栽的樹填土。（記者葛歆睿╱攝影）

聖荷西 市首個「清潔門戶」（Clean Gateway）計畫29日在Santa Clara St.與87號高速交匯處啟動。市長馬漢（Matt Mahan）、市議員托雷斯（Omar Torres）與社區領袖、市政府和加州 交通廳（CalTrans）工作人員共同植樹種花，粉刷公用設施箱。

「清潔門戶」計畫根據馬漢上任後的第一份3月預算制定。他在記者會上表示，計畫透過這個為期一年的試點計畫，以市中心為中心，對11個地點進行美化。旨在針對影響最嚴重的地區，以及交通繁忙的城市入口。

馬漢強調，城市給人的第一印象非常重要。聖荷西市中心很長一段時間以來雜草叢生，遊民營地和垃圾隨處可見，給人一種很蕭條感。而實際上，聖荷西市中心在疫情後恢復速度是全加州第一，全美國第三。市長希望「清潔門戶」計畫可以給聖荷西帶來相匹配的城市面貌。

馬漢稱「清潔門戶」計畫是與交通廳合作的戰略性投資 ，由市政府出資，交通廳派遣人力，對主要門戶進行清理、恢復和增加園林景觀。

「迎接居民、遊客的是通往市中心的門戶，這裡應該熱情、乾淨、安全。來到這裡的人應該感到很舒服。」馬漢說，「每一個進出市中心的人都會感覺，他們在這座城市消費、消遣，有安全感，有自豪感。」

托雷斯表示，他深信對於積極參與的社區領袖，最幾本的責任之一就是處理街區的垃圾與蕭條。（記者葛歆睿╱攝影）

托雷斯表示，深信對於積極參與的社區領袖，最幾本的責任之一就是處理街區的垃圾與蕭條。這種簡單的行動能夠培養團結意識，建立社區紐帶，鼓勵集體努力維護街道和商業區。

托雷斯稱「清潔門戶」計畫的意義重大，對本地商業來說，代表了一個獲得這面第一印象的機會，吸引更多遊客，帶來更多銷售。「投資我們的門戶就是投資我們的繁榮，不僅僅是市中心，而是全聖荷西市。」