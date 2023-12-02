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VTA首府輕軌站停車場 將建可負擔住房

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
MidPen Housing與VTA簽署租賃協議，將在聖荷西首府輕軌站附近的停車場興建超過200套可負擔公寓房。（記者葛歆睿 / 攝影）
MidPen Housing與VTA簽署租賃協議，將在聖荷西首府輕軌站附近的停車場興建超過200套可負擔公寓房。（記者葛歆睿 / 攝影）

MidPen Housing與聖他克拉拉谷交通管理局（Valley Transportation Authority，VTA）簽署租賃協議，將在聖荷西首府輕軌站（Capitol Light Rail Station）附近的停車場，建適合收入為地區中位數60%或以下的家庭和個人的可負擔公寓房。

VTA周五（1日）宣布與MidPen Housing合作的計劃，將出租首府輕軌站附近的停車場，用於開發超過203套可負擔公寓。

MidPen Housing在聖他克拉拉縣和北加州其他11個縣建造和管理可負擔住房。MidPen Housing總裁兼執行長Matthew O. Franklin贊揚VTA能夠優先考慮在可用土地上建造可負擔主房，以及聖他克拉拉縣和聖荷西致力於滿足社區最弱勢居民的需求。

VTA總經理兼執行長戈諾特說（Carolyn Gonot）表示，VTA的公交導向開發（Transit-Oriented Development）計劃中包括7個住宅，開發商可以在公交站附近租賃未充分利用的VTA土地，以提供急需的住房，同時增加公共交通系統的客流量和票價收入。

「這些計畫對於讓居民更好、更環保地上下班、前往學校和其他重要目的地非常重要，」戈諾特說。 VTA的TOD計畫政策要求開發商為至少25%的專案單位提供可負擔住房。

首府車站開發項目占地10畝，位於首府快速路（Capitol Expressway）和納爾瓦埃斯大道（Narvaez Ave）附近，目前是輕軌車站旁的停車場。該站還設有37號和70號公交車。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）在幫助實現該項目方面發揮了重要作用。當他擔任市議員期間，曾努力說服週邊社區接受該開發項目。同時他也是VTA董事會成員。

馬漢表示：「我們在交通便利的地方建造住房，以適應城市的發展並減少交通擁堵，從而讓居民去他們想去的地方。 」

VTA也與聖縣可負擔住房辦公室合作，該辦公室管理 2016年A提案可負擔住房債券的資金。聖縣議員兼VTA董事會副主席查維斯 (Cindy Chavez) 領導了 2016年債券法案的通過。

查維斯表示：「今天的協議簽署標誌著聖縣的首要任務是建造住房，使人們能夠選擇環保的交通方式，我們朝著讓聖荷西成為一個更實惠的居住地又近了一步。 」

查維斯領導了聖縣2016年A提案可負擔住房債券法案的通過。（記者葛歆睿 / 攝影...
查維斯領導了聖縣2016年A提案可負擔住房債券法案的通過。（記者葛歆睿 / 攝影）
MidPen Housing總裁兼執行長Matthew O. Franklin（...
MidPen Housing總裁兼執行長Matthew O. Franklin（左一）贊揚VTA能夠優先考慮在可用土地上建造可負擔主房。（記者葛歆睿 / 攝影）
馬漢在幫助實現該項目方面發揮了重要作用。當他擔任市議員期間，曾努力說服周邊社區接...
馬漢在幫助實現該項目方面發揮了重要作用。當他擔任市議員期間，曾努力說服周邊社區接受該開發項目。（記者葛歆睿 / 攝影）

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