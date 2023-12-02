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世界自行車冠軍博伊斯 遭舊金山酒駕男撞死

舊金山訊
自行車世界冠軍博伊斯在一場交通事故中身亡。（家人提供）
自行車世界冠軍博伊斯在一場交通事故中身亡。（家人提供）

聯邦檢察官日前指控一名舊金山男子因醉酒駕駛和過失殺人兩項罪名，造成自行車世界冠軍博伊斯（Ethan Boyes）死亡。

根據起訴書，81歲的阿諾德羅（Arnold Low）4月4日在舊金山Presidio區Arguello大道上駕駛時，與正在騎車的44歲博伊斯相撞。警方稱，博伊斯約在下午3時45時從附近的公園騎出，在自行車道上被撞。

「阿諾德羅在車禍發生時，受到酒精的影響，以至於無法安全駕駛。」聯邦檢察官辦公室稱。

博伊斯案的首場聽證會定於12月6日開廳，雙方的律師並未對此案發表評論。

博伊斯的朋友格雷迪（James Grady）也是一名自行車愛好者。他說：「博伊斯是個優秀的人，他不應該以一種本可以避免的、荒唐的方式死去。」

格雷迪表示，他每周都會多次騎車經過博伊斯遇害的地點，「如果有時間，他會下車和他說話，或打招呼，說聲你好。」

首先到達現場的公園巡邏警在法醫紀錄中表示，他們懷疑肇事司機在車禍發生時醉酒，並在7月將調查移交給了聯邦檢察官辦公室。紀錄顯示，事故發生後，肇事司機被關押在舊金山綜合醫院。

漫長的調查進度，讓許多灣區的騎行愛好者感到沮喪。

根據法醫報告，車禍發生時，博伊斯佩戴頭盔，並且血液和尿液中沒有藥物或酒精成分。

根據目擊者指出，阿諾德羅汽車在事故發生後，被樹枝纏住，兩隻腳從擋風玻璃裡伸出來，衣服皺巴巴似乎神志不清。旁觀者把他從汽車裡拉了出來。

81歲的阿諾德羅涉嫌醉酒駕駛和過失殺人。（警方提供）
81歲的阿諾德羅涉嫌醉酒駕駛和過失殺人。（警方提供）

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