世界自行車冠軍博伊斯 遭舊金山酒駕男撞死

自行車世界冠軍博伊斯在一場交通事故中身亡。（家人提供）

聯邦檢察官日前指控一名舊金山 男子因醉酒駕駛和過失殺人兩項罪名，造成自行車世界冠軍博伊斯（Ethan Boyes）死亡。

根據起訴書，81歲的阿諾德羅（Arnold Low）4月4日在舊金山Presidio區Arguello大道上駕駛時，與正在騎車的44歲博伊斯相撞。警方稱，博伊斯約在下午3時45時從附近的公園騎出，在自行車道上被撞。

「阿諾德羅在車禍發生時，受到酒精的影響，以至於無法安全駕駛。」聯邦檢察官辦公室稱。

博伊斯案的首場聽證會定於12月6日開廳，雙方的律師並未對此案發表評論。

博伊斯的朋友格雷迪（James Grady）也是一名自行車愛好者。他說：「博伊斯是個優秀的人，他不應該以一種本可以避免的、荒唐的方式死去。」

格雷迪表示，他每周都會多次騎車經過博伊斯遇害的地點，「如果有時間，他會下車和他說話，或打招呼，說聲你好。」

首先到達現場的公園巡邏警在法醫紀錄中表示，他們懷疑肇事司機在車禍發生時醉酒，並在7月將調查移交給了聯邦檢察官辦公室。紀錄顯示，事故發生後，肇事司機被關押在舊金山綜合醫院。

漫長的調查進度，讓許多灣區 的騎行愛好者感到沮喪。

根據法醫報告，車禍發生時，博伊斯佩戴頭盔，並且血液和尿液中沒有藥物或酒精成分。