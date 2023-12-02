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舊金山小企業主塔洛夫 獲提名市府交通局董事

記者劉先進／舊金山報導
塔洛夫（左）2006年與先生共同創辦峽谷市場。她被提名為金山交通局董事。（取自舊金山加大官網）
塔洛夫（左）2006年與先生共同創辦峽谷市場。她被提名為金山交通局董事。（取自舊金山加大官網）

舊金山市長布里德11月30日表示，將提名長期小企業主塔洛夫（Janet Tarlov）擔任金山市交通局（SFMTA）董事會成員。

塔洛夫是天然食品雜貨店峽谷市場（Canyon Market）的創始人和長期所有者，她目前擔任格倫公園（Glen Park）商戶協會主席和舊金山地區商戶協會理事會副主席。

布里德說，很高興也很自豪能提名塔洛夫加入交通局董事會，她在格倫公園經營深受喜愛的峽谷市場，與全市商戶有合作的經驗，對交通局的工作及其對小企業的影響有很多獨到見解。期待她將這一觀點帶到董事會。

塔洛夫說，榮獲提名，深感榮幸。非常敬佩交通局的專業人士，他們為舊金山道路和公共交通系統的維護和未來規畫付出艱辛的努力。如果有機會任職，希望能就舊金山小企業最關心的問題發表自己的見解，尤其是在基礎設施發展的外聯和規畫方面。

塔洛夫於2006年與丈夫李察（Richard Tarlov）共同創辦峽谷市場。該天然食品雜貨店位於格倫公園中心地帶，提供預製食品、有機農產品、從頭開始烘焙的麵包和糕點、肉類櫃檯以及餐飲服務。店鋪生意很火爆，2022年，兩人將市場出售給古斯社區市場（Gus's Community Markets）。

格倫公園是一個區域性交通樞紐，擁有一個BART車站、五條MUNI公交線路、J Church輕軌和多條公司員工班車。塔洛夫在峽谷市場的員工主要依靠公共交通上下班。市府說，塔洛夫在舊金山地區商戶協會理事會的工作，加深了她對許多領域的理解。包括社區商業團體如何內部協作和溝通，小企業主如何應對日常面臨的挑戰。舊金山地區商人協會理事會宣導採取措施改善舊金山的商業環境。

舊金山地區商戶協會理事會主席薩梅雷（Masood Samereie）表示，塔洛夫將是交通局董事會中一個受歡迎的新成員。「她是一位積極的社區領袖，瞭解小企業主、工人、顧客和送貨司機的交通習慣和麵臨的挑戰。她將大力提倡滿足商業走廊小企業主的需求，使道路和公交系統能為所有人發揮最佳效果。」

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