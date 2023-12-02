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父找不到中文護工 女捐屋崙華埠DHTI天使項目

記者劉先進 ／屋崙報導
趙岡（左一）、陳鍾毅（前中）夫婦和女兒趙冬妮（右上）、趙康妮（後中）。因為父母生前找不到說中文的護工，趙冬妮決定捐贈天使項目，培訓會說雙語的護工。（趙冬妮供圖）
趙岡（左一）、陳鍾毅（前中）夫婦和女兒趙冬妮（右上）、趙康妮（後中）。因為父母生前找不到說中文的護工，趙冬妮決定捐贈天使項目，培訓會說雙語的護工。（趙冬妮供圖）

2022年，華裔捐贈者趙冬妮（Tonia Chao Hsieh）幾近輾轉，找到多元化健康培訓學院（DHTI），希望捐贈成立一個護理項目，為中文社區提供服務。原來，她的父親是台灣中華經濟研究員開創者之一、威斯康辛大學經濟系榮譽教授、著名的紅(樓夢)學家趙岡，在密西根大學、柏克萊加大任教，退休後住在灣區。

疫情中，趙冬妮找不到說中文的護理人員，來照顧高齡的父親趙岡和母親陳鍾毅，於是有此想法。最終，培訓中文（普通話和粵語）和英語的護理人員計畫、即天使護工項目（Angel Caregivers）成立。趙冬妮形容，找到DHTI的過程，是「仙履奇緣」（Glass Slipper）。

趙岡、陳鍾毅夫婦。（趙冬妮提供）
趙岡、陳鍾毅夫婦。（趙冬妮提供）

趙岡和陳鍾毅著作等身。兩人畢業於台大經濟系，在美國留學任教，編著的「中國土地制度史」獲得1982年台灣行政院金鼎獎，另外一本著作「中國棉業史」獲得1978年教育部學術獎。趙冬妮本人也經歷豐富，是獨立多媒體電影製作公司KarMa Pictures的共同創始人、前柏克萊加大環境設計學院本科生院長、公平和社會正義倡導者。

她12月1日對本報說，2020年春天父親趙岡中風，而母親陳鍾毅聽力損失嚴重。由於獨特的音域，她只能聽得到國語。兩人住在灣區布利桑頓（Pleasanton）一個退休社區，彼時疫情剛發生，有嚴格的管製措施，除護理人員，任何人不得進出父母家。趙冬妮和妹妹趙康妮（Connie Chao）不能探望，兩人找不到會說國語的護工，八個月後陳鍾毅去世、趙岡再次中風，搬進另一家療養機構。

趙冬妮說，父親失去相伴一生的伴侶，依然勇敢地嘗試獨立生活，於2021年10月23日辭世。「第二天，我發誓要為服務不足的單語老人，建立一個講中文的護理人員隊伍。」

她的目標明確，希望尋找一個培訓有愛心的雙語人員（來自其他國家的移民和醫療保健專業人員）成為護工的組織，她想為計畫提供種子資金，支付學費。若試點成功，可以擴大規模，納入更多亞洲語言，覆蓋加州乃至全國更多地區。

尋找過程中，她與多個組織負責人交談，了解誰在培訓護理人員以及使用哪些學校。適合的機構，須在醫療保健勞動力發展領域，有能力用母語與移民和難民合作，為課堂上介紹的資訊提供英語支持，能提高參與者的職場辭彙量。他們與護理人員認證計畫或助理護士培訓計畫有聯繫，但重點是提供語言支持和職業支持。由於這些人在育兒、交通和工作方面都有各種限制，因此須在最初階段少設語言障礙。

2022年4月，亞健社負責人Julia Liou和Thu Quach建議趙冬妮與DHTI見面。「這是我的幸運時刻，可謂仙履奇緣，DHTI很適合我的玻璃鞋（Glass Slipper）。」

趙岡、陳鍾毅夫婦和女兒趙冬妮、趙康妮全家福。（趙冬妮提供）
趙岡、陳鍾毅夫婦和女兒趙冬妮、趙康妮全家福。（趙冬妮提供）

柏克萊加大 中風 疫情

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