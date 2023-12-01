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華埠市立大學紀錄片 還原建校艱辛

記者王子涵／舊金山報導
為還原社區團結爭取教育的歷史，華人權益促進會拍攝紀錄片「Block by Block」，並聯合中華總會館鼓勵社區觀看。（記者王子涵／攝影）
為還原社區團結爭取教育的歷史，華人權益促進會拍攝紀錄片「Block by Block」，並聯合中華總會館鼓勵社區觀看。（記者王子涵／攝影）

坐落在舊金山華埠花園角廣場對面的市立大學華埠北岸分校，自2012年建成招生以來，成為許多新移民和移民長者來美的第一站，開設的英語、工作技能課程極大地惠及華人社區。然而這一座16層，能容納42間教室的建築，其建造過程經歷波折，許多社區人士形容為「社區與權貴」的鬥爭。為還原社區團結爭取教育的歷史，華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action）拍攝紀錄片「Block by Block」，並在28日聯合中華總會館，鼓勵社區觀看。

市立大學華埠北岸分校自1970年代成立，師生在舊John Hancock學校度過了20多個春秋。由於其建築嚴重老化，校方在此期間一直在尋找合適的新校舍。2002年的選舉中A提案被通過，華埠終於擁有足夠的公共資金建造一所社區大學，師生和社區十分振奮，很快一處位於希爾頓酒店旁邊的停車場被買下，用於建造教學樓。

為還原社區團結爭取教育的歷史，華人權益促進會拍攝紀錄片「Block by Blo...
為還原社區團結爭取教育的歷史，華人權益促進會拍攝紀錄片「Block by Block」，並在28日聯合中華總會館鼓勵社區觀看。（記者王子涵/攝影）

這一利於社區教育的項目卻意外遇到反對聲。華人權益促進會前會長、加州教育部公共教學副總監謝國器（Henry Der）表示，一些人將個人利益凌駕於社區的福祉之上。教學樓計畫建造的14層建築，擋住了部分希爾頓酒店低層客房的景觀。酒店認為經營受到影響，動用其雄厚的財力和社會影響阻撓建造過程。

謝國器稱，這是一場危險的政治遊戲，包括幾位華裔州參議員、眾議員當時都站在酒店一方。「反對方曾去到中華總會館禮堂，威脅要付出一切代價阻止這棟高層建築。」謝國器回憶，找到的理由包括教學樓對環境的影響、對花園角廣場造成陰影、對資金重新審計等。

退休舊金山高等法院法官鄧孟詩表示，當時唯一表示支持的就是時任舊金山市長紐森（Gavin Newsom）。他曾質問反對的官員，到底是為學生而服務，還是希爾頓酒店。「如果你不為自己發聲，沒人會為你發聲。正因為教育人士、學生、社區等華人社團組成的多元化聯盟，才讓華埠擁有首個社區大學。」

Block by Block紀錄片定於12月2日周六早上11時，在市立大學華埠北岸區分校播放。表達支持的還有中華總會館總董黃國康、主席團成員李燦桐、通事劉榮浩、主任李殿邦、委員伍璇燦、林炳昌、曾卓然、文可奇、華人權益促進會現會長潘偉旋。

自華埠北岸分校建成以來，服務超過6000名學生。（取自電影畫面）
自華埠北岸分校建成以來，服務超過6000名學生。（取自電影畫面）
教學樓計畫建造的14層建築，擋住了部分希爾頓酒店低層客房的景觀。（取自電影畫面）
教學樓計畫建造的14層建築，擋住了部分希爾頓酒店低層客房的景觀。（取自電影畫面）
市立大學華埠北岸分校建造過程經歷波折。（取自電影畫面）
市立大學華埠北岸分校建造過程經歷波折。（取自電影畫面）

華埠 華人 教育部

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