我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

搶先羅達倫宣布 史密提恩參選16選區國會議員

記者徐蓓蓓／巴洛阿圖報導
史密提恩正式參選後首度公開現身。（記者徐蓓蓓／攝影）
史密提恩正式參選後首度公開現身。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷國會議員艾許（Anna Eshoo）上周突然宣布引退計畫之後一周，聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Smitian）29日早晨宣布參與角逐艾許即將空出的這一職位、加入目前被認為將是矽谷近20年來最激烈的一場競選。稍後他在出席一項活動中對本報強調參選意願。

當天上午9時許，史密提恩向媒體發布正式參選信息，同時通過X、Linkedin、Instagram等社媒平台向公眾發布正式參選消息。他在社媒平台發布的信息非常簡練和個人化：「你是第一個在這裡聽到的，伙計。是時候了，我已經全押進去了。」

他隨後保證後續會有關於競選活動的更新，同時在社媒平台Instagram發布了一支競選短視片頭是以「華府需要一個警示呼籲」開場，片尾以自己的競選口號「Go Joe! Democrat for Congress」結束。中段有強調他在墮胎權、槍枝暴力和民主危機方面的立場。

據悉，史密提恩已經做好準備迎接來自包括現任州眾議員羅達倫、州參議員貝克爾（Josh Becker）以及聖荷西前市長李卡多（Sam Liccardo）的激烈競爭。

當天下午史密提恩在山景城魔法橋項目動土慶典上現身，並在慶典結束後回答本報記者關於他正式參選的提問。

對於當天早晨他在社交媒體平台同時發布參選的聲明，史密提恩表示：「社媒世界在不斷變化發展。社媒是能夠把信息傳遞到16選區所包括的15個不同城鎮的一個很好工具，所以肯定會是我用來聯繫到我代表的選民，以及選民聯繫我、分享他們的觀點給我的很好方式。」

史密提恩說，「現在有如此多的媒體，我們希望能覆蓋到所有的傳媒，確保不管人在什麼地方，都能找到他們，給他們一個了解你想為他們做什麼的機會。」

當問到此次競選會面臨強有力的對手，為何仍最終決定參選時，史密提恩表示：「艾許眾議員已經在國會為我們服務了30年，這並不是一個經常出現的競選機會。我的信仰是，政府是並且也應該是提升你所代表的民眾的生活的。人們已經開始質疑政府在各個層面上的表現。我認為政府是可以做好的，我認為我已經證明自己有能力提升我所代表的民眾的生活的。我希望作為國會議員來為自己的選民做到這些。」

史密提恩也表示對魔法橋項目能順利開工的祝賀：「這是一個社區會引以為傲、同時也會享受到的項目，家人和朋友會很喜歡經常到這裡來。其他已建成的魔法橋項目都獲得了巨大的成功。推動魔法橋項目的目的是要讓每個社區、每個人都能擁有一個真正適用所有人的遊戲場地。」

眾議員 矽谷 墮胎

上一則

防堵中國黴漿菌侵美 金山4主要機場加強監測

下一則

Youtube監管過嚴 弊大於利

延伸閱讀

史密提恩先於羅達倫正式宣布角逐北加國會議員

史密提恩先於羅達倫正式宣布角逐北加國會議員
金援以色列 民主黨國會議員提要求：須避免平民傷亡

金援以色列 民主黨國會議員提要求：須避免平民傷亡
抗議無效？芝布來頓公園帳篷營今早開工

抗議無效？芝布來頓公園帳篷營今早開工
新州議員提案 社媒須驗證用戶年齡

新州議員提案 社媒須驗證用戶年齡
矽谷資深國會議員 艾許不再尋求連任

矽谷資深國會議員 艾許不再尋求連任

熱門新聞

水災發生得太快速，陳太太趕忙用家中的儲物箱來裝汙水。（受訪者提供）

鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家

2023-11-25 20:00
(路透)

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

2023-11-24 18:21
位於3491 McKee Road, San Jose的美國銀行分行將於2024年關閉（截取自谷歌地圖）

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

2023-11-30 14:22
早上六點多天還沒亮，有些知名品牌店門口已經排起人龍。（受訪者提供）

華人瘋「黑五」 線上線下搶便宜

2023-11-25 01:20
受訪者李太太近日剛剛從北京返回舊金山，她稱自己所搭乘的聯航直飛班機上旅客非常少。（受訪者提供）

北京舊金山直飛復航 乘客不如預期 機票較疫情前貴很多 恐令人卻步

2023-11-26 01:20
OpenAI被裁執行長奧特曼在員工一致堅持下成功復職。（美聯社）

年薪25萬元也不走 OpenAI死忠員工迎回奧特曼

2023-11-24 14:38

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷