搶先羅達倫宣布 史密提恩參選16選區國會議員

史密提恩正式參選後首度公開現身。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷 國會議員艾許（Anna Eshoo）上周突然宣布引退計畫之後一周，聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Smitian）29日早晨宣布參與角逐艾許即將空出的這一職位、加入目前被認為將是矽谷近20年來最激烈的一場競選。稍後他在出席一項活動中對本報強調參選意願。

當天上午9時許，史密提恩向媒體發布正式參選信息，同時通過X、Linkedin、Instagram等社媒平台向公眾發布正式參選消息。他在社媒平台發布的信息非常簡練和個人化：「你是第一個在這裡聽到的，伙計。是時候了，我已經全押進去了。」

他隨後保證後續會有關於競選活動的更新，同時在社媒平台Instagram發布了一支競選短視片頭是以「華府需要一個警示呼籲」開場，片尾以自己的競選口號「Go Joe! Democrat for Congress」結束。中段有強調他在墮胎 權、槍枝暴力和民主危機方面的立場。

據悉，史密提恩已經做好準備迎接來自包括現任州眾議員 羅達倫、州參議員貝克爾（Josh Becker）以及聖荷西前市長李卡多（Sam Liccardo）的激烈競爭。

當天下午史密提恩在山景城魔法橋項目動土慶典上現身，並在慶典結束後回答本報記者關於他正式參選的提問。

對於當天早晨他在社交媒體平台同時發布參選的聲明，史密提恩表示：「社媒世界在不斷變化發展。社媒是能夠把信息傳遞到16選區所包括的15個不同城鎮的一個很好工具，所以肯定會是我用來聯繫到我代表的選民，以及選民聯繫我、分享他們的觀點給我的很好方式。」

史密提恩說，「現在有如此多的媒體，我們希望能覆蓋到所有的傳媒，確保不管人在什麼地方，都能找到他們，給他們一個了解你想為他們做什麼的機會。」

當問到此次競選會面臨強有力的對手，為何仍最終決定參選時，史密提恩表示：「艾許眾議員已經在國會為我們服務了30年，這並不是一個經常出現的競選機會。我的信仰是，政府是並且也應該是提升你所代表的民眾的生活的。人們已經開始質疑政府在各個層面上的表現。我認為政府是可以做好的，我認為我已經證明自己有能力提升我所代表的民眾的生活的。我希望作為國會議員來為自己的選民做到這些。」

史密提恩也表示對魔法橋項目能順利開工的祝賀：「這是一個社區會引以為傲、同時也會享受到的項目，家人和朋友會很喜歡經常到這裡來。其他已建成的魔法橋項目都獲得了巨大的成功。推動魔法橋項目的目的是要讓每個社區、每個人都能擁有一個真正適用所有人的遊戲場地。」