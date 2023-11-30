我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

角逐艾許國會議員卸任遺缺 羅達倫考慮中

記者徐蓓蓓／金寶市報導
羅達倫或競選聯邦眾議員。（羅達倫官方網站）
羅達倫或競選聯邦眾議員。（羅達倫官方網站）

隨著已年屆80的國會眾議員艾許（Anna Eshoo）上周宣布，將在明年任期屆滿後不再謀求連任，矽谷政壇即將迎來20年來最大的振盪。目前已有多位本地民主黨人有意角逐艾許退休留下的空位。代表矽谷的現任加州眾議員羅達倫（Evan Low)也是其中呼聲較高的一位。

羅達倫目前還沒有確認是否會參選，但表示正在探索各種可能性。他日前對媒體表示，已經收到來自選區巨量的電話和簡訊鼓勵他參選。「如果我決定參選的話，很明確的是，我們會在和支持者廣泛連結和經濟支持的基礎上來努力。」

對於艾許的退休計畫，羅達倫表示：「艾許議員是一位標誌性人物，我個人的偶像，是一位以超凡的能量、慈悲與毅力領導我們社區的鬥士。」

羅達倫說：「我們能有艾許來做我們的領袖，是上帝的賜福。她為公眾服務高貴而無私，推動了高質量的全民健保、基於同理心與人道主義的移民改革、不為特殊利益所左右的消費者權益保護。我期待能以多種方式紀念她在服務我們社區方面做出的卓越貢獻。」

據悉，羅達倫將在近日正式宣布是否參選的決定。

與此同時，也已經有三位政治人物公開表示，會參與角逐羅達倫明年任期屆滿後的州眾議員席位。其中包括羅達倫的助理阿仁斯（Patrick Ahrens）、聖他克拉拉縣教育委員斯利克里希南（Tara Sreekrishnan)以及桑尼維爾副市長丁恩（Omar Din)。

羅達倫於2014年首次當選加州眾議員，是當選這一職位的最年輕的亞裔。他所代表的第26選區包括庫比蒂諾、聖荷西、聖他克拉拉、桑尼維爾等矽谷核心城市及聖他克拉拉縣其他的一些未建制地區。

眾議員 矽谷 加州

上一則

阿拉米達縣擬修改罷免憲章條款 惹爭議

下一則

聖他克拉拉市和庫比蒂諾間 最新低價共乘單程3.5元

延伸閱讀

史密提恩先於羅達倫正式宣布角逐北加國會議員

史密提恩先於羅達倫正式宣布角逐北加國會議員
抗議無效？芝布來頓公園帳篷營今早開工

抗議無效？芝布來頓公園帳篷營今早開工
矽谷資深國會議員 艾許不再尋求連任

矽谷資深國會議員 艾許不再尋求連任
GlobalSF：人工智慧商業應用 加州未來重點

GlobalSF：人工智慧商業應用 加州未來重點
華人特殊兒童之友 今年募款50萬達標

華人特殊兒童之友 今年募款50萬達標

熱門新聞

水災發生得太快速，陳太太趕忙用家中的儲物箱來裝汙水。（受訪者提供）

鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家

2023-11-25 20:00
(路透)

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

2023-11-24 18:21
OpenAI被裁執行長奧特曼在員工一致堅持下成功復職。（美聯社）

年薪25萬元也不走 OpenAI死忠員工迎回奧特曼

2023-11-24 14:38
早上六點多天還沒亮，有些知名品牌店門口已經排起人龍。（受訪者提供）

華人瘋「黑五」 線上線下搶便宜

2023-11-25 01:20
受訪者李太太近日剛剛從北京返回舊金山，她稱自己所搭乘的聯航直飛班機上旅客非常少。（受訪者提供）

北京舊金山直飛復航 乘客不如預期 機票較疫情前貴很多 恐令人卻步

2023-11-26 01:20
賣爆的雪夜曲奇罐，是一款投影八音盒餅乾罐。（記者徐蓓蓓／翻攝）

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

2023-11-27 01:19

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元