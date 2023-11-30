角逐艾許國會議員卸任遺缺 羅達倫考慮中

羅達倫或競選聯邦眾議員。（羅達倫官方網站）

隨著已年屆80的國會眾議員 艾許（Anna Eshoo）上周宣布，將在明年任期屆滿後不再謀求連任，矽谷 政壇即將迎來20年來最大的振盪。目前已有多位本地民主黨人有意角逐艾許退休留下的空位。代表矽谷的現任加州 眾議員羅達倫（Evan Low)也是其中呼聲較高的一位。

羅達倫目前還沒有確認是否會參選，但表示正在探索各種可能性。他日前對媒體表示，已經收到來自選區巨量的電話和簡訊鼓勵他參選。「如果我決定參選的話，很明確的是，我們會在和支持者廣泛連結和經濟支持的基礎上來努力。」

對於艾許的退休計畫，羅達倫表示：「艾許議員是一位標誌性人物，我個人的偶像，是一位以超凡的能量、慈悲與毅力領導我們社區的鬥士。」

羅達倫說：「我們能有艾許來做我們的領袖，是上帝的賜福。她為公眾服務高貴而無私，推動了高質量的全民健保、基於同理心與人道主義的移民改革、不為特殊利益所左右的消費者權益保護。我期待能以多種方式紀念她在服務我們社區方面做出的卓越貢獻。」

據悉，羅達倫將在近日正式宣布是否參選的決定。

與此同時，也已經有三位政治人物公開表示，會參與角逐羅達倫明年任期屆滿後的州眾議員席位。其中包括羅達倫的助理阿仁斯（Patrick Ahrens）、聖他克拉拉縣教育委員斯利克里希南（Tara Sreekrishnan)以及桑尼維爾副市長丁恩（Omar Din)。

羅達倫於2014年首次當選加州眾議員，是當選這一職位的最年輕的亞裔。他所代表的第26選區包括庫比蒂諾、聖荷西、聖他克拉拉、桑尼維爾等矽谷核心城市及聖他克拉拉縣其他的一些未建制地區。