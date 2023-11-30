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艾許辦公室門口 民眾集會要求以哈停火

記者徐蓓蓓／巴洛阿圖報導
集會民眾在辦公室門前懸掛了美國和巴勒斯坦國旗還有橫幅。（記者徐蓓蓓／攝影）
集會民眾在辦公室門前懸掛了美國和巴勒斯坦國旗還有橫幅。（記者徐蓓蓓／攝影）

部分南灣民眾29日在16選區國會議員艾許（Anna Eshoo)在巴洛阿圖的辦公室門前舉行「緊急行動」集會，要求支持加薩永久停火。

集會民眾在辦公室門前懸掛了美國和巴勒斯坦國旗，還有寫著「100萬兒童：沒有水、沒有藥、只有炸彈」的橫幅。他們在辦公室門窗上貼滿了印有以哈戰爭中死亡兒童和青少年頭像、姓名的宣傳單，以及要求立即行動的請願書。

在辦公室門窗上貼滿的宣傳單和請願書。（記者徐蓓蓓／攝影）
在辦公室門窗上貼滿的宣傳單和請願書。（記者徐蓓蓓／攝影）

請願書以艾許選區選民的身分，要求她立即呼籲永久停火並支持HR786法案；起草或修改決議向加薩輸送人道主義支援，以支持重建和帶來希望。同時派出國會代表團，以確保救濟、修復和重建資源的有效分配；書面要求美國國務院和國防部對以色列嚴格執行「萊西法案（Leahy Law)」，對任何違反此項法案的行為做出即時全面的調查；敦促國防部要求以色列對被佔領土上巴勒斯坦人的安康負責，並積極要求實現平等公民權利等。

參與集會的納爾瑪，表示自己是美國公民，但有家人在加薩，現在他們已經無家可歸。很多人生病，冬季又要來臨，安全也沒有保障。他們是從加薩北部逃難到南部的。她說，今天參加集會的人來自不同的機構和組織，但自己是以個人身分參加。

加薩 國防部 巴勒斯坦

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