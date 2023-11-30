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防灣區渣男事件重演 專家教如何運用生前信託避免悲劇

記者趙健／聖蓋博市報導
方見堯指出，設置生前信託不僅避免了「遺囑認證」程序，還可以保護財產隱私。（記者趙健／攝影）
方見堯指出，設置生前信託不僅避免了「遺囑認證」程序，還可以保護財產隱私。（記者趙健／攝影）

去年鬧得沸沸揚揚的「灣區渣男事件」，讓許多華人父母如夢初醒，意識到財產規畫的重要性。日前南加州資深財產規畫律師方見堯在聖蓋博市希爾頓酒店舉辦「免費法律講座」，介紹如何確保個人財產安全。

方見堯指出，華人往往僅關注賺錢方法，而忽略保護財產重要性，由此導致一系列令人唏噓悲劇事件，像去年的「灣區渣男事件」，在妻子去世後，丈夫在繼承了全部財產後火速再婚，甚至拒絕支付岳父母回國的機票。

資深財產規畫律師方見堯分享如何確保個人財產的安全。（記者趙健/攝影）
資深財產規畫律師方見堯分享如何確保個人財產的安全。（記者趙健/攝影）

方見堯表示，這類財產糾紛事件，除反映東西方文化和法律上的差異性，對華人也有警示作用，合理規畫資產，不僅對自己是一種保護，也可以保護所愛之人。 在美國，配偶在財產分配上占絕對法律優勢，這與亞洲許多國家按直系親屬人頭分配的法律不同。 若「灣區渣男事件」的太太提前規畫財產，就可以避免父母老無所依的悲劇發生。

簽立遺囑是否可靠？ 方見堯給出否定的答案。 他解釋，遺囑只能控制自己名下的財產，無法管理「聯權共有產權（Joint Tenancy）」下的財產，在其中一個業主離世後，其名下產權自動歸其餘業主。 此外，遺囑所示財產必須經過「遺囑認證」（Probate）程序，這一過程不僅耗時耗財，遺產內容還須全部公開，並會通知相關債權人，最終由法官決定如何進行財產分配。

值得一提的是，「遺囑認證」費用是以資產總值而非淨值計算的。例如，一棟100萬元的房屋，儘管個人只支付購買價格的三成（淨值），其餘七成是負債，但法院在認證資產的過程中，仍以房屋總值100萬元來計算費用。

如何才能實現財產安全？ 方見堯建議，通過生前信託（Living Trust）是一種機具優勢的選擇，不僅避免「遺囑認證」程序產生的費用和耗費的時間，還可以保護財產隱私，避免債權人追討。 「美國有訴訟氾濫文化，公開的遺產很容易招來官司。」最重要的是，信託所有人過世後，依然可以按照自己的意願分配遺產，這極大地降低爭產訴訟風險。

不過，方見堯還表示，沒有任何一種財產分配的方式能夠解決所有問題，需要具體情況具體分析。 考慮這類問題的時候，應尋求專業人士意見，只有貼合自身狀況做出財產規畫，才能守住個人最大權益。

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