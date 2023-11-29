PG&E擬調漲電費 影響弱勢族群

加州擬調漲電費影響弱勢族群。（美聯社）

據Cal Matters報導，加州 公用事業委員會（Public Utilities Commission）最近批准太平洋瓦電（Pacific Gas & Electric）公司的加價方案，純電力用戶的住宅電費從1月1日起每月將平均增加 22.20 元。

根據委員會「公共倡導辦公室」（Public Advocates Office）的上一份電費報告，從2014年1月到今年9月，PG&E的電費上漲了92%。

在最新向州監管機構提交的申請中，PG&E要求提高電費，以加強其電力服務的安全性和可靠性；該公司還援引通貨膨脹和為降低野火風險而對地下電纜進行的投資 ，作為提高收費的理由。

PG&E 希望在2023年獲得154億元的額外費率收入，比前一年增加26%。但州監管機構的回應是，建議的決定為138億元，而委員雷諾茲（John Reynolds）的替代方案為133億元。

「我們正在努力將客戶成本增幅保持在或低於長期通脹率，即平均每年2%至4%。我們在2022年將運營成本降低了3%，」PG&E在給CalMatters的一份聲明中說。

根據公共倡導辦公室的報告，加州居民用電價格已經是全國平均水平的兩倍多。PG&E 表示，為了防止野火和保護客戶，該公司正在修建地下輸電線，此舉可將電力引發野火的風險降低98%，但2023年至2026年期間，用戶每月需支付3.40元的費用。

公共倡導辦公室（Public Advocates Office）認為，費率上漲第二個原因是輸電和配電投資，這意味著用更現代化的設備更換電線桿和電線，因為某些新技術可以降低火花引燃的風險。

費率變化的第三個原因是屋頂太陽能激勵措施，但當太陽能所有者得以抵消部分或全部成本分額時，沒有屋頂太陽能的客戶不成比例地支付了更多費用。

季度費率報告還指出，從2021年1月到9月，PG&E客戶的月平均帳單增加了52元。總體而言，低收入 家庭受較高費率和帳單的影響最大。

根據PG&E每月斷電資料報告，9月份有1萬9439名PG&E用戶因未付款而被斷電；截至9月份，在560萬個住宅帳戶中，有近140萬個帳戶參加了一項計畫，為低收入客戶提供30%至35%的電費折扣，以及20%的天然氣費折扣。3萬8000多名客戶參加了另一項為收入稍高家庭而設的計畫，該計畫為他們的電費提供18%的折扣。