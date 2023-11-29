慶金山特色150歲 關於纜車的故事

舊金山市今年慶祝標誌性纜車（Cable Cars）150歲。（取自SFMTA網站）

舊金山 標準報報導，慶祝標誌性纜車（Cable Cars）150歲，舊金山市近期舉行各類慶祝活動，包括纜車木工之旅、搭乘最大和最古老纜車等。儘管這種交通工具曾遍布全美29個城市，如今僅舊金山仍保存這種交通方式。

以下是纜車一些鮮為人知的事實：

●女性被禁止

女性曾被禁止搭乘纜車的外側踏板，但19歲的柏克萊學生哈欽（Mona Hutchin）決心改變這一切。1965年她故意站在纜車外，拒絕移動被捕入獄，隨後引發一系列抗議活動，自此後女性得以自由搭乘纜車。

●性別之戰

1947年時任市長拉帕姆（Roger Lapham）想廢除纜車，身為女性的克魯斯曼（Friedel Klussmann）成立關心此事的公民委員會呼籲各界幫助。

帕拉姆將支持纜車者斥為多愁善感的家庭主婦，但最終克魯斯曼贏得勝利。1947年選民投票同意第10號提案，纜車得以繼續運行。

●關於哈利 迪（Andrew Hallidie）的真相

許多人都聽過哈利迪在看到馬匹在舊金山丘陵鵝卵石上摔死後發明纜車的故事，他後來創立防止虐待動物協會，在舊金山有了無可動搖的地位；然這並非全部事實。

哈利迪當初發明纜車的動機是最平常的「賺錢」，「馬的故事是一個偉大的行銷」力學研究所（Mechanics' Institute）圖書館員愛德華茲（Taryn Edwards）說，哈利迪父親是第一個得到鋼絲繩專利者，哈利迪一生都在學習如何用鋼絲繩移動動物和人。

●纜車送上聖誕老人

裝飾纜車的傳統可追溯至20世紀1950年代，克魯斯曼去世，纜車披上黑色以茲紀念。而纜車看起來像雪橇，有一個加固車頂，不僅可送上聖誕老人，也可運行一個玩具工作室。

●貴族化的諾布山（Nob Hill）

纜車的發展改變城市內人口與權力分布。舊金山陡峭的山丘，過去是個不方便的障礙，因纜車變成一個理想資產，諾布山人口結構因此改變，富人得以在那擁有景觀豪宅。

●史丹福（Leland Stanford）請求

史丹福大學（Stanford Univ.）創辦人史丹福是湧入諾布山的富人之一。他在鮑威爾（Powell St.）和加州街（California St.）拐角處建造豪宅後，不想步行三個街區抵達當時的纜車線路，1878年在門外自行建造一條纜車軌道，至今仍運行。

●叮叮鐘為誰而鳴？

纜車最有名的叮叮鈴聲是個獨特語言。一響表示停止，兩響表示繼續，操作員（gripman）還可與車長（conductor）用此溝通。

●街道方向圖形意義

纜車沿線道路地面上印有雙「X」意味著所有纜車需停止。其他十字路口，可能會在街道上看到黃色圖樣，上面印著「LET GO」，纜車再接近兩條軌道交叉處需放下電纜。

●女車長

首位女性纜車車長巴恩斯（Fannie Mae Barnes）1998年開始在纜車上工作，她在52歲證明了這項工作女性也可以做。

●Rice-A-Roni品牌的聯繫

Charlie DeDomenico和妻子於1912年在舊金山開設義大利麵工廠，他們的兒子文斯（Vince）於1958年發明半米飯、半義大利麵組合，纜車上貼著Rice-A-Roni的廣告，使他們與纜車有了連結。

●踩煞車

舊金山纜車每72小時會完成一組煞車系統循環。市場街鐵路（Market Street Railway）總裁勞布舒爾（Rick Laubscher）說，幾年前煞車用松木製成，每次纜車停下來，都能聞到獨特氣味，現在使用花旗松（Douglas fir）。

●大地震 的傷害