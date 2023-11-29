我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

慶金山特色150歲 關於纜車的故事

編譯陳盈霖／綜合報導
舊金山市今年慶祝標誌性纜車（Cable Cars）150歲。（取自SFMTA網站）
舊金山市今年慶祝標誌性纜車（Cable Cars）150歲。（取自SFMTA網站）

舊金山標準報報導，慶祝標誌性纜車（Cable Cars）150歲，舊金山市近期舉行各類慶祝活動，包括纜車木工之旅、搭乘最大和最古老纜車等。儘管這種交通工具曾遍布全美29個城市，如今僅舊金山仍保存這種交通方式。

以下是纜車一些鮮為人知的事實：

●女性被禁止

女性曾被禁止搭乘纜車的外側踏板，但19歲的柏克萊學生哈欽（Mona Hutchin）決心改變這一切。1965年她故意站在纜車外，拒絕移動被捕入獄，隨後引發一系列抗議活動，自此後女性得以自由搭乘纜車。

●性別之戰

1947年時任市長拉帕姆（Roger Lapham）想廢除纜車，身為女性的克魯斯曼（Friedel Klussmann）成立關心此事的公民委員會呼籲各界幫助。

帕拉姆將支持纜車者斥為多愁善感的家庭主婦，但最終克魯斯曼贏得勝利。1947年選民投票同意第10號提案，纜車得以繼續運行。

●關於哈利迪（Andrew Hallidie）的真相

許多人都聽過哈利迪在看到馬匹在舊金山丘陵鵝卵石上摔死後發明纜車的故事，他後來創立防止虐待動物協會，在舊金山有了無可動搖的地位；然這並非全部事實。

哈利迪當初發明纜車的動機是最平常的「賺錢」，「馬的故事是一個偉大的行銷」力學研究所（Mechanics' Institute）圖書館員愛德華茲（Taryn Edwards）說，哈利迪父親是第一個得到鋼絲繩專利者，哈利迪一生都在學習如何用鋼絲繩移動動物和人。

●纜車送上聖誕老人

裝飾纜車的傳統可追溯至20世紀1950年代，克魯斯曼去世，纜車披上黑色以茲紀念。而纜車看起來像雪橇，有一個加固車頂，不僅可送上聖誕老人，也可運行一個玩具工作室。

●貴族化的諾布山（Nob Hill）

纜車的發展改變城市內人口與權力分布。舊金山陡峭的山丘，過去是個不方便的障礙，因纜車變成一個理想資產，諾布山人口結構因此改變，富人得以在那擁有景觀豪宅。

●史丹福（Leland Stanford）請求

史丹福大學（Stanford Univ.）創辦人史丹福是湧入諾布山的富人之一。他在鮑威爾（Powell St.）和加州街（California St.）拐角處建造豪宅後，不想步行三個街區抵達當時的纜車線路，1878年在門外自行建造一條纜車軌道，至今仍運行。

●叮叮鐘為誰而鳴？

纜車最有名的叮叮鈴聲是個獨特語言。一響表示停止，兩響表示繼續，操作員（gripman）還可與車長（conductor）用此溝通。

●街道方向圖形意義

纜車沿線道路地面上印有雙「X」意味著所有纜車需停止。其他十字路口，可能會在街道上看到黃色圖樣，上面印著「LET GO」，纜車再接近兩條軌道交叉處需放下電纜。

●女車長

首位女性纜車車長巴恩斯（Fannie Mae Barnes）1998年開始在纜車上工作，她在52歲證明了這項工作女性也可以做。

●Rice-A-Roni品牌的聯繫

Charlie DeDomenico和妻子於1912年在舊金山開設義大利麵工廠，他們的兒子文斯（Vince）於1958年發明半米飯、半義大利麵組合，纜車上貼著Rice-A-Roni的廣告，使他們與纜車有了連結。

●踩煞車

舊金山纜車每72小時會完成一組煞車系統循環。市場街鐵路（Market Street Railway）總裁勞布舒爾（Rick Laubscher）說，幾年前煞車用松木製成，每次纜車停下來，都能聞到獨特氣味，現在使用花旗松（Douglas fir）。

●大地震的傷害

1906年舊金山大地震前，街道上有超過600輛纜車，至1912年，此數字降不到100輛。地震中許多軌道被毀，如今三線道有40輛纜車運行。

克魯斯曼於1940年代至1050年代積極奔走，保護纜車至今仍持續在舊金山營運。（...
克魯斯曼於1940年代至1050年代積極奔走，保護纜車至今仍持續在舊金山營運。（Getty Images）

舊金山 哈利 地震

上一則

金山人語／OpenAI的肥皂劇

下一則

PG&E擬調漲電費 影響弱勢族群

延伸閱讀

舊金山迎聖誕節 5個活動讓整個12月很歡樂

舊金山迎聖誕節 5個活動讓整個12月很歡樂
Stonestown購物中心 濃濃亞裔風 約有20家亞洲商店、餐館

Stonestown購物中心 濃濃亞裔風 約有20家亞洲商店、餐館
米慎區開放2臨時空間 供合法擺攤 市府還提供免費資源和市集服務

米慎區開放2臨時空間 供合法擺攤 市府還提供免費資源和市集服務
馬連是灣區人口老化最嚴重縣 18年後60歲居民占42%

馬連是灣區人口老化最嚴重縣 18年後60歲居民占42%
市長、議會民調低…金山選舉制度改革 尚無共識　

市長、議會民調低…金山選舉制度改革 尚無共識　

熱門新聞

(路透)

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

2023-11-24 18:21
水災發生得太快速，陳太太趕忙用家中的儲物箱來裝汙水。（受訪者提供）

鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家

2023-11-25 20:00
早上六點多天還沒亮，有些知名品牌店門口已經排起人龍。（受訪者提供）

華人瘋「黑五」 線上線下搶便宜

2023-11-25 01:20
OpenAI被裁執行長奧特曼在員工一致堅持下成功復職。（美聯社）

年薪25萬元也不走 OpenAI死忠員工迎回奧特曼

2023-11-24 14:38
受訪者李太太近日剛剛從北京返回舊金山，她稱自己所搭乘的聯航直飛班機上旅客非常少。（受訪者提供）

北京舊金山直飛復航 乘客不如預期 機票較疫情前貴很多 恐令人卻步

2023-11-26 01:20
賣爆的雪夜曲奇罐，是一款投影八音盒餅乾罐。（記者徐蓓蓓／翻攝）

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

2023-11-27 01:19

超人氣

更多 >
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂