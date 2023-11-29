灣區千禧世代 1/4仍與父母同住
對很多灣區千禧世代（大約27到42歲）以及Z世代（大約18到26歲）來說，高房價、累積的學生貸款和家庭義務，都是促使他們比之前世代留在父母家裡時間更長的原因。新冠疫情帶來的經濟動盪也迫使很多已經搬出去的人搬回去和父母同住。
RentCafe的一項最新報告顯示，灣區四分之一的千禧世代和四分之三的Z世代住在多代同堂的大家庭中，遠遠高於全美平均水準。不過南加地區的數據甚至要更高，洛杉磯都會區房價較灣區低，但一般家庭收入也相應低一些，有35%的千禧一代和81%的Z世代和上一輩人共同居住。
加州住房支持團體California YIMBY的通訊主管劉易斯（Matthew Lewis）表示，這一現象源於灣區的慢性住房短缺。在幾十年的高速增長後，灣區的住房開發在70年代暫停，可是科技熱又帶來了一波新的高收入工作，房租和房價隨之失控。
劉易斯說，「我們現在屬於灣區第三代居民，且正在經歷全美房屋建造率最低時期」。
可負擔住房的嚴重短缺，灣區一房公寓的月租金中位數高達2000元，而典型房價超過100萬元，正迫使很多年輕人推遲成家立業的時間，或者乾脆搬到更便宜的地方去。這給地方勞動力市場、學區和健保系統都帶來壓力。灣區需要更多的年輕人來支持正在老化的人口。
劉易斯說：「這意味著關停經濟的流動性。」
面對多年來當地社區激烈反對新建房屋，州政府已經將重啟住宅建設列為當務之急。為應對一些居民對交通擁堵、火災風險和社區環境的擔憂，州府已經陸續推出一系列政策為建設項目鬆綁，阻止地方政府阻礙住房項目，同時致力於為低收入家庭提供資金支持。
雖然目前高利率和經濟的不穩定性仍然拖累灣區的住宅建造市場，但已經有一些開發商開始市中心的大型住宅項目。他們寄希望於很多還未離家或是疫情期間搬回家的20多歲年輕人最終能逃離郊區，住進城市的公寓樓裡。
但另一些人對這種期待並不樂觀。他們認為，並不是所有年輕人都是能賺六位數年薪的高科技產業人士，可以租住得起市中心的豪華公寓。
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