灣區千禧世代 1/4仍與父母同住

灣區高房價和貸款利息教人難以負擔。（Getty Images）

對很多灣區 千禧世代（大約27到42歲）以及Z世代（大約18到26歲）來說，高房價 、累積的學生貸款和家庭義務，都是促使他們比之前世代留在父母家裡時間更長的原因。新冠疫情 帶來的經濟動盪也迫使很多已經搬出去的人搬回去和父母同住。

RentCafe的一項最新報告顯示，灣區四分之一的千禧世代和四分之三的Z世代住在多代同堂的大家庭中，遠遠高於全美平均水準。不過南加地區的數據甚至要更高，洛杉磯都會區房價較灣區低，但一般家庭收入也相應低一些，有35%的千禧一代和81%的Z世代和上一輩人共同居住。

加州住房支持團體California YIMBY的通訊主管劉易斯（Matthew Lewis）表示，這一現象源於灣區的慢性住房短缺。在幾十年的高速增長後，灣區的住房開發在70年代暫停，可是科技熱又帶來了一波新的高收入工作，房租和房價隨之失控。

劉易斯說，「我們現在屬於灣區第三代居民，且正在經歷全美房屋建造率最低時期」。

可負擔住房的嚴重短缺，灣區一房公寓的月租金中位數高達2000元，而典型房價超過100萬元，正迫使很多年輕人推遲成家立業的時間，或者乾脆搬到更便宜的地方去。這給地方勞動力市場、學區和健保系統都帶來壓力。灣區需要更多的年輕人來支持正在老化的人口。

劉易斯說：「這意味著關停經濟的流動性。」

面對多年來當地社區激烈反對新建房屋，州政府已經將重啟住宅建設列為當務之急。為應對一些居民對交通擁堵、火災風險和社區環境的擔憂，州府已經陸續推出一系列政策為建設項目鬆綁，阻止地方政府阻礙住房項目，同時致力於為低收入家庭提供資金支持。

雖然目前高利率和經濟的不穩定性仍然拖累灣區的住宅建造市場，但已經有一些開發商開始市中心的大型住宅項目。他們寄希望於很多還未離家或是疫情期間搬回家的20多歲年輕人最終能逃離郊區，住進城市的公寓樓裡。

但另一些人對這種期待並不樂觀。他們認為，並不是所有年輕人都是能賺六位數年薪的高科技產業人士，可以租住得起市中心的豪華公寓。