Trader Joe's松露商品高貴不貴 一上架就秒殺

連薯片也推出松露口味，將高級松露深入平價商品中。（記者孫愛薇／攝影）

來到秋冬季節，備受華人 喜愛的平價超市Trader Joe's ，推出季節限定的松露商品，有松露調味的橄欖油，還有內含松露切片的松露油，讓高價的松露成為平民也能享受的平價美食，平價的銷售模式，讓相關松露產品一上架就往往銷售一空。建議民眾如果想要買，可以先詢問門市人員商品上架的時間直接去買，以免缺貨買不到徒增遺憾。

送禮自用兩相宜的黑松露調味粉(Truffle Powder Seasoning)，售價只要$5.99，只要撒上松露粉瞬間就能讓平民美食升級成高級料理，製作成美味的松露薯條或是松露義大利 麵，簡單的使用方式，讓這款松露粉常常一上架就搶購一空。

兩入松露油，內有白松露油與黑松露油，料理出爐前主要撒上一些松露油，立即香氣滿滿，充滿秋季的豐收味道，還有松露口味的薯片更是一絕，讓平價的薯片升級，平常的薯片也能享有高級的口味質感。