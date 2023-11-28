資金枯竭 聖荷西商業小公園將成歷史

聖荷西小公園空間面臨財政困境。(Google Maps)

這是上周四的早晨，在聖荷西 的SOFA社區，快閃餐廳老闆薩蒙(Brandon Salmon)端上了他最後一份新冠疫情時期戶外用餐的早餐三明治。

這處快閃空間位於南第二街的一個小公園（parklet）內，是在大流行期間安裝的。 但隨著灣區周圍的大多數城市一樣，逐步取消商業的免費小公園空間，聖荷西這個小公園很快就會成為口罩和社交距離那樣的時代遺跡。

「這些東西為社區創造了中心，」29歲的薩蒙悶悶不樂地說。 「人們依賴這些地方。 這真的讓我很沮喪。」

去年，聖荷西開始要求擁有大流行時期小公園空間的商業主，要嘛付費以永久保留其空間，要嘛放棄。

薩蒙的快閃店HashnDash位於Academy Coffee咖啡 館前方，他與其他一群年輕企業主共享這個空間。但在咖啡店的老闆認為建造一個永久性小公園的建設成本太昂貴之後，他們都將不得不把業務轉移到其他地方。

占據約兩個停車位的SOFA小公園的消失，為聖荷西大流行時代政策之一的章節畫上了句號。2020年，當聖他克拉拉縣對餐廳和咖啡館實施嚴格規定時，為了幫助當地商業維持生計，聖荷西市放寬了戶外就餐的規定，並幫助安裝了小公園。

但市政府官員表示，它們是有結束期限的。市經濟發展辦公室的布萊奇·澤拉利奇(Blage Zelalich)表示，大流行期間，近50萬元的聯邦資金用於支付小公園周圍混凝土屏障的安裝和租金 。 這些資金現已用完，導致聖荷西將成本轉嫁給商業主。 據市政府官員稱，在參與小公園計畫的20家商業中，有10家已申請永久空間。

該市目前提供3萬5000元的補助金，幫助商業實現轉型。

對於Academy Coffee公司的阮老闆（Frank Nguyen ）來說，這筆補助金還不夠。 建造一個永久性公園的成本約為5萬元，其中包括聘請建築師，因為該市的申請需要詳細的圖紙和場地規畫。

「我現在沒有那麼多錢可以投資，」阮在一條簡訊中寫道。 「即使我有錢，我也需要優先考慮我們的營運費用，以應對成本上升並為任何意外情況提供緩衝。」 他不確定公園的關閉會對他的咖啡店產生什麼影響。

阮的商業並不是唯一經歷衝擊的商業。

市長馬漢(Matt Mahan)將當地商業的經濟健康作為他的首要任務之一。他表示，真正的問題在於建築成本，考慮到歷史上緊張的預算，這筆贈款已經是一大筆錢。

「這反映了我們面臨的一個更廣泛的挑戰，那就是高昂的建設成本，」他說。