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「中國金」作者 揭華人移民血淚史

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
「中國金」作者萊登。（記者徐蓓蓓╱攝影）
「中國金」作者萊登。（記者徐蓓蓓╱攝影）

灣區「穀雨書苑」聯合Flex Kids Culture基金會日前邀請獲獎暢銷書「中國金（Chinese Gold)」作者萊登（Sandy Lydon)、 聖他克魯茲曾經的唐人街居民George Ow、Flex Kids Culture創始人李瑞(音譯，Rui Li）和聖他克魯茲加大（UCSC）語言學家李浩澤(音譯，Haoze Li）一同交流，透過對話和多媒體展覽展現一段塵封的華人移民血淚史。

早在19世紀，華人移民就來到蒙特瑞灣從事農業、漁業和鐵路修建的工作。 他們揮灑汗水，為地區的經濟成長做出了巨大貢獻。 然而，今天如果隨便在聖他克魯茲街頭詢問一位路人華埠舊址在哪裡，多半得不到正確的回答。

「中國金」的封底寫道：「很少有人知道，曾經在蒙特瑞、華森維爾（Watsonville）、聖他克魯茲和沙林納(Salinas)都有非常繁榮的華埠。同樣很少有人知道，如果不是這些華人，這 一地區的旅遊和繁榮的農業也許就不會存在。這本書是第一次對蒙特瑞灣地區華人從1850年到現代的歷史研究。『中國金』再現了一段因為忽視和偏見而被塵封的歷史，揭祕了華人在難以想像的困境下機智、創新和勇敢追尋美國夢的傳奇故事，讓人得以管窺美國華人歷史的全貌。」

George Ow分享曾經的華埠歷史。（記者徐蓓蓓╱攝影）
George Ow分享曾經的華埠歷史。（記者徐蓓蓓╱攝影）

為世人所不知曉的，是1880年就有98位華人在蒙特瑞灣一帶定居。 他們的子孫名列當地最有名望和財富的家族。 然而出於對政府當局的不信任和對普遍歧視的恐懼，許多人選擇盡可能地隱姓埋名。 1882年「排華法案」的災難性政策下，低調地生存給了他們一些個人和經濟上的保護，也造成了被社會邊緣化的處境。

George Ow現場講述了自己家族的歷史，稱自己是「幸運的一代」。 因為出生在1943年的他，不久就迎來了「排華法案」的廢止。 而生長在聖他克魯茲華埠，12歲時經歷了華埠拆除的他，依然懷念在那裡的童年時光。

Ow歷經時代變遷，經歷了華人受到排斥、甚至無法葬入公共墓地的年代，到社會進步，華人墓地最終變成公共墓地一部分。 如今，他常在聖他克魯茲華埠舊址向往來遊客介紹這段歷史。 他勉勵現場的年輕一代認識到自己身處年代的優勢，不要忘記過去的歷史。

George Ow的華埠先祖。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
George Ow的華埠先祖。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

華人 克魯茲 華埠

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