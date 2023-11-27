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華體會中國武術隊表演交流 陣容堅強

記者徐蓓蓓／聯合市報導
包含兩位世界冠軍的太極劍表演。（記者徐蓓蓓╱攝影）
包含兩位世界冠軍的太極劍表演。（記者徐蓓蓓╱攝影）

加州華人文化體育協會26日在東灣聯合市羅岡高中（James Logan High School）體育館，舉辦來訪的中國國家武術隊和雲南省武術隊的演出交流。到訪的中國武術隊成員包括20位世界武術冠軍和其他武林高手，是近30年來訪美的最強陣容。

包括聯合市市長維那奇（Carol Dutra-Vernaci)、密爾比達市長蒙塔諾（Carmen Montano)、加州前眾議員朱感生等在內的政要出席了當天的演出交流活動。

華體會執行長李競芬致詞，歡迎中國武術隊。（記者徐蓓蓓╱攝影）
華體會執行長李競芬致詞，歡迎中國武術隊。（記者徐蓓蓓╱攝影）

華體會執行長李競芬致詞，感謝美國武術聯合會邀請中國武術隊來參加世界武術錦標賽。也感謝中國國家武術隊參加比賽後，長途跋涉來到金山灣區，為海外喜愛武術的朋友做交流演出，同時還培訓一些學習武術的學生。

武術教練張本學代表美國武術聯合會致詞。他表示，武術源於中國，如今已走向世界。目前在美國有數十萬人練習武術，灣區也是美國武術發展最為普及的地區。相信大家一定會很珍惜和享受這次的演出交流活動。

杜博文表演南拳。（記者徐蓓蓓╱攝影）
杜博文表演南拳。（記者徐蓓蓓╱攝影）

參加演出的隊員各自表演了自己的拿手絕活，包括南拳、洪北拳、長拳、八卦掌、鷹爪拳都有精采演出。十八般兵器也是信手拈來，刀、劍、棍、槍、九節鞭樣樣在行。還有集體演出和激烈對戰。現場觀眾不時大聲叫好，掌聲不斷。

雲南省武術隊70多歲的胡寶林大師形意拳表演。（記者徐蓓蓓╱攝影）
雲南省武術隊70多歲的胡寶林大師形意拳表演。（記者徐蓓蓓╱攝影）

雲南省武術隊70多歲的胡寶林大師壓軸表演內家形意拳功夫，還現場帶領觀眾練習武術動作，展示二指禪功力，令人驚嘆。

加州 灣區 眾議員

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