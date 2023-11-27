Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

賣爆的雪夜曲奇罐，是一款投影八音盒餅乾罐。（記者徐蓓蓓／翻攝）

Target 百貨公司今年與英國著名高端百貨業瑪莎（Marks & Spencer)聯名的聖誕新品11月剛上架，不到三天就在一些地方大缺貨。11月中旬開始從東海岸到西海岸的都會區，今年推出的歐洲聖誕小鎮系列依然賣爆。其中最受歡迎的一款投影八音盒餅乾罐，被讚酷似格里菲斯天文台的造型，好吃好玩又好看。現在從紐約到舊金山，從洛杉磯到矽谷 都是一罐難求。

Target去年也和瑪莎合作推出聖誕系列，設計也典雅耐看。今年的歐洲聖誕小鎮鐵皮餅乾桶系列，採用了白色與蒂芙尼綠的配色。除了美味的英式黃油餅乾、薑餅、餅乾外，還有內置LED蠟燭，晚上打開，聖誕氛圍感十足。

賣爆的一款叫做雪夜餅乾罐（Snowy Night Cookie Tin）。打開八角形尖頂的蓋子，會露出深藍色星空的穹頂。輕輕轉動穹頂，八音盒自動開啟，一邊旋轉一邊播放聖誕歌曲。而輕點一邊的微型紅色按鍵，內置LED蠟燭燈光會將穹頂上鏤刻的漫天雪花中聖誕公公駕駛馴鹿雪橇的圖案緩緩投射到牆壁上。

為了搶購這一款，不少人在社媒上交流經驗。大約12日前後，就有買家勸告可以放棄矽谷南灣Target的各家門店，說貨架非常空；建議可以去南聖荷西越南城，或東灣佛利蒙的Target Hub碰碰運氣，或是選擇網路郵購。但到月中15日左右，網路也斷貨。就有買家建議，夜間或清晨時段刷新Target的App，這樣有存貨上架的店就會顯示出來；選擇先預定，再店內自取，可以鎖定存貨。

目前東西岸都會區買家普遍反應，大約要開車到35哩外的地方才有貨。而且華人和白人聚居區很難買到，西裔聚居區存貨可能多一些。也有買家為了集齊全套，辛苦找到後一口氣買一組4個、8個餅乾罐的，最多一位甚至說自己買了14個。多出來的，感覺送人也非常值得。

因為社媒的傳播效應，現在連英國、香港 甚至澳洲的網友也注意到美國賣爆的這一款。英國的朋友稱這些在英國的瑪莎百貨都有賣，貨源充足。而美國這邊瘋搶，賣將近20美元的投影八音盒餅乾罐，英國只賣10磅（約12.60美元），但香港就要248港幣（約31.84美元）。

其實，除了賣爆的這一款外，這次的聯名系列還有一款紅色鐵皮小汽車也非常受小朋友歡迎。小汽車上綁定了一棵覆雪的聖誕樹，裡面打開是兩種口味的汽車造型的巧克力。而另一款延續去年設計風格的薑餅屋，屋頂是機械八音盒設計，童話感滿滿。

Target門市內陳列在英式紅色雙層巴士貨架上的聖誕系列新品。（記者徐蓓蓓／攝影）

此外還有英國經典紅色雙層巴士、大頭帽禮兵形象的餅乾盒，以及聖誕矮人形象的巧克力組合和高檔包裝的比利時經典巧克力組合。這些目前各地Target都還顯示有存貨。

Target瑪莎聖誕聯名新品系列海報。（記者徐蓓蓓／翻攝）

網路買家表示，跟風搶購這套雪夜聖誕小鎮系列，並不完全是買櫝還珠。因為其中的產品真的用料上乘，美味好吃。其中兩間小屋分別裝著英國聖誕節必備的熱巧克力粉和英式紅茶，泡上一杯，再加上同系列的蘇格蘭牛油酥餅（Scottish Shortbread)、巧克力餅乾和聖誕薑餅人，一份節日感滿溢的英式下午茶就齊備了。