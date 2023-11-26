鄰鑽破汙水管 華人家如瀑布傾瀉 急撤3個月仍回不了家

水災發生得太快速，陳太太趕忙用家中的儲物箱來裝汙水。（受訪者提供）

居住在北聖荷西的陳太太一家人9月1日晚上正準備用餐時，家裡突然從天花板開始滴水，不到半小時，小雨已經變成瀑布，大水奔騰而下，陳太太用來裝水的桶子瞬間淹滿，屋內如遇暴雨 一般，家具衣服全數浸濕，消防員趕到時，擔憂房屋有結構崩裂問題，決定緊急在半夜將陳太太一家四口撤離。撤離已快三個月，因房屋保險 公司、HOA、樓上鄰居互相推諉責任，至今仍無法回家，實在是無妄之災。

陳太太帶著孩子回家看拆除狀況，懵懂的孩子指向被家中被拆除的牆面。

陳太太談到整個事發經過仍舊心有餘悸，「我們經歷了很驚險的一晚，我們家樓上鄰居的水管爆裂，我們整個屋子都淹水了。」流下來的是汙水，汙水浸濕了家中的家具與物品。

起初，陳太太還嘗試用儲物箱來承裝漏下來的汙水，但水實在下得太快，「根本就像下雨一樣，整個來不及。」

家中還育有一歲與四歲的幼童，小孩子們也受到很大的驚嚇，「水管爆裂發生時，兩個小朋友非常害怕，因為八個警報響個不停，感覺有幾小時那麼漫長。」

在一片水災的混亂中，陳太太四歲的孩子手腳還遭到割傷，讓陳太太非常心疼。（受訪者提供）

就在一片混亂中，又發現四歲的老大受傷了。孩子的手腳有好幾條被割傷的傷口，汙水沾濕了孩子的全身以及流血的傷口，陳太太難過的說：「唉，我們急著處理發生的狀況，都沒有及時注意到孩子受傷了，心裡非常難過。」

據消防人員的說法與報告，這場水災是由於樓上鄰居的施工意外穿孔社區主要管線，消防員甚至關掉整間房子的水供，都無法立即停止淹水狀況。

消防員緊急抵達陳太太家時，嘗試關閉供水，同時也試圖以電話連絡紅十字會，做居住上的臨時安排。（受訪者提供）

由於淹水的狀況十分嚴重，消防員在半夜要對陳太太一家人做人員的安置，「五名消防員前來協助，擔心天花板可能坍塌，原本計畫將我們安置在收容所，但與紅十字會聯絡不上，接近半夜，我們只好自己趕緊找地方。」

沒有聯絡上緊急安置的陳太太，一家人急急忙忙先找到了一家旅館暫時安頓，想說很快就可以把家裡整理好搬回去，沒想到在旅館一住就快三個月，因為保險與HOA的互相推拖，她們一家的返家之路還遙遙無期。

鄰居避不見面，災情又非常緊急，陳太太只好先行聯絡自己的保險公司，希望對方能派與該公司配合的水災修繕業者前來處理，但保險公司表示，可以自行找水災修繕公司，之後再跟保險公司申請理賠，可是保險公司最後卻拒絕理賠這部分損失。

一桶12加侖的箱子，不消幾分鐘就被樓上滴落的汙水裝滿溢出。（受訪者提供）

鄰居與陳太太所使用的房屋保險公司是同一家，但是鄰居已經完成理賠程序並搬回家中，陳太太的理賠申請卻被拒絕。陳太太說：「保險公司拒絕的理由是，水透過鄰居地板與我們屋頂的共同結構，這是房屋結構性的問題，屬於社區管理公司（HOA）的責任，房屋保險公司一直將責任歸咎於HOA，HOA社區管理公司卻在第一時間，完全聯絡不上。」嚴重水災發生接近三個月後，11月20日HOA才第一次派員來勘察屋內狀況。

就在陳太太與保險公司和HOA周旋的過程中，拆除公司又發現了黴菌，需趕緊處理，這筆額外的費用，保險公司也拒絕理賠，

整個申請保險理賠的過程拖了將近三個月，最後保險公司拒絕支付將近10萬元的修復賠償，包含1.5萬元水災修復拆除費、1.3萬元除黴菌費以及5至6萬元修理費。陳太太說：「房屋保險公司拒絕支付，我們沒有足夠的資金開始修復工作，也用完了保險的住宿額度。」

事發接近三個月，陳太太一家仍住在旅館，感恩節的晚餐時刻，一家人就在旅館的小書桌上一起過節。（受訪者提供）

事發將近三個月，陳太太一家仍舊住在旅館中，感恩節的晚餐就是在旅館小桌子與孩子們度過。陳太太希望能在聖誕節 前搬回家中，至少來得及在家裡過個溫馨的聖誕節。