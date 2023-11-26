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油價驟降至3年最低 加州仍居全美最貴

記者王子涵／舊金山報導
加州油價依舊高居全美之首，但相較上個月也下降接近50美分。（取自AAA網站）
加州油價依舊高居全美之首，但相較上個月也下降接近50美分。（取自AAA網站）

根據美國汽車協會（AAA）的數據，全美油價在感恩節前迎來驟降，85號汽油平均價格來到3.31元，較上月下降25美分，比去年同期下降36美分，達到自2020年以來的最低油價。加州油價依舊高居全美之首，但相較上個月也下降接近50美分。專家分析，石油輸出國組織OPEC內部分歧是導致油價下跌的原因之一。

根據AAA網站，加州85號汽油平均價格在25日來到4.908元，87號汽油為5.112元，91號汽油為5.280元，較上月跌幅均接近50美分。舊金山地區汽油平均零售價為5.087元。

加州油價依舊高居全美之首，但相較上個月也下降接近50美分。（取自AAA網站）
加州油價依舊高居全美之首，但相較上個月也下降接近50美分。（取自AAA網站）

專家哈恩（Patrick de Haan）表示，石油價格還將繼續下跌，預計在聖誕節前後達到最低，有可能跌破去年冬天每加侖3.05元的最低點，但這很大程度上取決於OPEC是否會在26日的會議上決定再次減產。

哈恩表示，如果OPEC決定減產，石油下降的趨勢將會停止。

AAA預測，今年感恩節全美將有超過5500萬人出遊。儘管油價下跌、通脹放緩，但仍有20%的受訪者表示，由於生活其他支出仍受到通膨影響，他們無法支付新的旅行。

灣區華人朱先生兩年前將汽油車賣掉，換上了電車，他表示這為他節省了數千元的開支。「加州的油價高是出了名的，比全美油價第二高的州也要高出很多，加州的政策也是鼓勵電動車，鼓勵新能源，自從換了電車，每年節省千元的開支。」

朱先生表示，「如果家庭出遊，害怕電車充電麻煩，可以臨時租賃油車解決問題。長久來看，選擇新能源出行無論是從節省開支，還是為下一代創造更好的生活環境的角度，都是正確的選擇。」

油價 加州 石油

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