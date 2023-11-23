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台灣商會感恩節義診 辦慈善餐會

記者徐蓓蓓╱佛利蒙報導
駐舊金山經文處長賴銘琪當義工，發放餐袋。（主辦方提供）
駐舊金山經文處長賴銘琪當義工，發放餐袋。（主辦方提供）

舊金山灣區台灣商會日昨在佛利蒙市Centerville中央長老教會教堂舉辦感恩節義診暨慈善餐會，與生活上處於弱勢的朋友同慶感恩佳節。

主辦單位表示，此次活動的所有經費都來自商會會員的愛心支持，慷慨解囊捐款而募得。而且會員擔任志工準備食物袋及發放的工作。今年是商會第23年舉辦此項慈善活動，之間因為疫情中斷過兩年。疫情後，出於防疫考慮，原本的長桌會餐改為發放食物袋，更加健康衛生。

當天出席活動的來賓包括駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪、南灣華僑文教中心主任莊雅淑、佛利蒙市市長高敘加、佛利蒙市議員邵陽、舊金山台灣商會創會會長謝鎮寬、北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長吳怡明、藍佳欣醫師夫婦，Landway公司主持人陳陽明、邱麗菁等。

除了由舊金山灣區台灣商會提供感恩火雞餐盒食品外，還有Landway公司陳陽明、邱麗菁捐贈冬衣及發放隨身包；愛加倍全人關懷中心吳怡明、藍佳欣醫師出動牙醫巡迴診療車，提供免費牙齒健康義診。佛利蒙中央長老教會也配合此項服務活動募集飲料食品水果，並設立醫療與精神健康資源的資訊。

吳怡明表示：「今年我們商會提供的感恩節慈善餐會，承蒙商會成員慷慨解囊，在很短的時間內，我們就募集到預期需要的經費。而且又有許多會員前來參與各項準備工作。我們因而定位這次慈善活動的氛圍主軸是『互愛的體現（the Act of Loving Each Other)』。」

「我們商會每年的感恩節慈善餐會，就是在體現每位商會成員心中所存有的愛人之心。我們放下身段，在餐會中和每一位參與餐會的朋友皆處在同一地位。在這同等地位之中，讓我們的愛心彼此流暢無間。每一位朋友皆值得也可享受我們每一人彼此的愛心和關懷，」吳怡明說，「無論是低收入者還是因為近期的裁員暫時失去工作的人，都是我們的服務對象。」

醫師吳怡明在活動現場，為參與民眾義診。（記者徐蓓蓓╱攝影）
醫師吳怡明在活動現場，為參與民眾義診。（記者徐蓓蓓╱攝影）

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