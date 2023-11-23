聖荷西州大 擬改飯店為學生宿舍

聖荷西州大擬以租賃回購交易，將聖荷西希爾頓西尼亞豪華飯店的南大樓改建成為學生宿舍。圖為聖荷西州大校徽。（取自SJSU.edu官網）

編譯組／綜合報導

聖荷西 州大宣布與灣區開發商達成一筆1億1300萬元的租賃回購 (lease-buy-back) 交易，將聖荷西希爾頓西尼亞豪華飯店 (San Jose Hilton Signia Hotel) 的南大樓改建成為700個床位的學生宿舍大樓。聖荷西希爾頓西尼亞飯店前身是著名的費蒙特大飯店(Fairmont Hotel) ，地點位於聖荷西市中心，鄰近聖荷西州大校園。

根據目前計畫， 斯羅克莫頓合夥人(Throckmorton Partners) 投資 事務機構將以7300萬元收購聖荷西希爾頓西尼亞飯店南大樓，然後出租給聖荷西州大使用兩年，兩年租期過後，如聖荷西州大取得加州 州大董事會許可，將可買下這棟建物大樓。

聖荷西州大於一項書面聲明指出，雙方協議將使聖荷西州大充分使用目前空房率高的飯店，為2024年秋季班學生提供數百個可負擔居住單位。根據聖荷西州大，開放使用之前，整建修改再加上其他稅負，全部經費將高達4000萬元。

聖荷西州大表示，目前這棟學生宿舍大樓初步命名為「帕西歐大道的斯巴達村」(Spartan Village on the Paseo) 。聖荷西州大球隊即稱「聖荷西斯巴達」(San JoseSpartans) 。開發此宿舍大樓經費部分來自加州州府的「高等教育學生住宿計畫」(Higher Education Student Housing Plan) 。

州大校方指出，校園繼續朝市區擴充，於市中心營建學生宿舍大樓，這項發展計畫不僅讓學生有機會住在校園附近，也將為市中心發展帶來人氣，助長市區小商店生意與休閒娛樂事業。校方領導指出，計畫體現出州大提供學生宿舍與發展聖荷西市中心經濟的努力。

聖荷西州大校長特尼恩麥特森博士 (Dr. Cynthia Teniente-Matson) 表示，校方重視學

生的發展與成長。州大對科技研究與學習已有相當影響力，值此時刻，校方更積極促使校園師生與矽谷小商店，中小型企業，以及全球性大公司總部互動，讓學生有機會發揮潛能，掌握機會發展職業前途。

飯店整建修改工程包括將飯店大廳修建成為學生活動中心，促進住宿學生之間的交流。此外，修改之後的學生宿舍大樓將包括學生餐廳，社區廚房，健身房、遊戲間、共同學習空間等。整建工程即將展開。

斯羅克莫頓合夥人投資機構於一項書面聲明中指出，非常高興與聖荷西州大合作，將著名的五星級希爾頓西尼亞飯店整建成為最先進的學生宿舍大樓。這項合作計畫不僅是提供住宿而已，整個構想是在營建一個充滿活力的學生社區，支持聖荷西州大往前邁進。

聖荷西州大2024-25學年錄取新生將會收到有關「帕西歐大道的斯巴達村」棟學生大樓的相關資訊。有關申請大樓住宿資訊，可上網www.sjsu.edu/housing 查詢。