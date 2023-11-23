聖荷西公寓大樓 改建經濟適用房

聖荷西一公寓大樓，將改建為經濟適用房。（https://www.moderathealameda.com/）。

聖荷西 焦點報報導，聖荷西（San Jose）市議會日前批准一項融資方案，允許總部位於拉克斯波（Larkspur）的Catalyst Housing Group的非營利部門，從加州 市政金融局（California Municipal Finance Authority）獲得1億元債券 資金，購買位於阿拉米達（Alameda）公寓大樓，將其轉變為經濟適用房，或低於市場價格的公寓。

加州市政金融局由加州數個公共機構組成，致力促進經濟發展、就業和住房開發等，並發行債券。聖荷西市並未參與交易，也並未提供資金支持這項公寓轉換為經濟適用房計畫。

該公寓建築為聖荷西的Modera the Alameda，位於787 The Alameda，有168間公寓、「度假村風格」泳池、屋頂露台和其他設施等。

市府官員稱，該計畫是一項勝利，因聖荷西不用直接向該計畫提供資金，這些經濟適用房很快可使用，幫助解決住房危機。

一旦該房產變成經濟適用房，其業主將不再需繳納房產稅，（目前每年繳納約100萬元）。然而一些居民質疑，未來該公寓居民是否能夠負擔該公寓住宿。