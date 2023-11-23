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培養感恩習慣 有助提振精神

記者徐蓓蓓╱聖他克拉拉縣報導
研究顯示，感恩節可以幫助提振精神。（Priscilla Du Preez/Unsplash)
研究顯示，感恩節可以幫助提振精神。（Priscilla Du Preez/Unsplash)

佳節將至，人人都期待渡過溫馨而又歡樂的冬季。然而，這一時段，往往也是一年中悲傷、焦慮和抑鬱高發的季節。嚴重的抑鬱或焦慮一定要尋求專業的幫助。但如果只是有點情緒低落的話該怎麼辦好呢？研究表明，感恩節可以幫助提振精神，你所要做的很簡單，就是開始感恩！

專家指出，感恩是對於個人接受到的有形或無形的東西表示感謝。感恩代表人們承認他們生命中美好的部分。在這一過程中，人們通常意識到至少有一部分的美好來自於自身之外。開始感恩可以幫助人們連結到超越自身之外更廣闊的空間，可能是其他人、自然也可能是更高的存在。

積極心理學方面的研究顯示，感恩和更高的幸福感有著強烈和穩定的聯繫。感恩可以幫助人們感受到更多積極的情緒，享受美好經驗，提升健康水平，應對逆境以及建立更牢固的關係。

人們可以通過多種方式感受和表達感恩。可以是通過回憶過往美好的經歷，感恩過去；也可以是意識到今天的美好生活並非理所當然而感恩當下；或是對未來保有積極和充滿期待的態度。不論以往或現階段的體驗如何，人人都可以學會變得更加感恩。

來自戴維斯加大的愛蒙斯（Dr. Robert A. Emmons ）和來自邁阿密大學的麥卡洛（Dr. Michael E. McCullough ）曾就「感恩」做過一項研究。他們在研究中要求參與者每周都就一些特定的議題寫一些句子。

第一組人寫在一周裡他們覺得感恩的事情。第二組人寫一周裡讓他們惱火的事情。第三組人寫一周裡影響到他們的事情，但無所謂是好事還是壞事。10周以後，那些寫感恩的事情的組員感到比以往更樂觀和開心。他們還做了更多的運動，去看醫生的次數也比關注不悅體驗的組員要少。

一些日常可以用來培養自己感恩習慣的方法包括：寫感謝信或便條表達自己對他人的感激之情；在心裡默默感謝對自己友善的人；寫感恩日記；每周固定時間回顧值得自己感激的事情；祈禱；冥想等。

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