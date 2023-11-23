聖馬刁市財務主管 黃凱倫接任

黃凱倫獲任命聖馬刁市財務主管。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

聖馬刁市經理考基坎（Alex Khojikian)日前任命黃凱倫（音譯，Karen Huang）為新任聖馬刁市財務主管。黃凱倫因此躋身聖馬刁市執行團隊，將領導部門管理聖馬刁市每年2億3900萬元的運營預算 和5年2億8400萬的資本改善項目。

黃凱倫有18年的財務經驗，其中包括11年地方政府的工作經歷。在2023年8月被任命為代理財務主管之前，她是聖馬刁市的財務副主管。在聖馬刁市任職期間，她參與管理了淨水項目的聯邦低息貸款 ，負責年度預算制定以及堅持切實的財政措施確保聖馬刁市AAA的信用評級。

「很榮幸有機會來領導財務團隊，繼續為這樣一個合作的組織工作。為所有城市部門提供高質量的財務服務並發揮積極作用，是促使我接受這一新的角色的動力。我期待和大家合作，將自己的經驗用於服務社區，」黃凱倫說。

黃凱倫擁有工商管理碩士、信息管理學士學位，同時還是一位註冊會計師。此前她曾在鄰近的柏林甘市擔任了四年的財務副主管。在任期內她致力於應對疫情 導致的衰退，完成了ERP系統的替代升級，為重大資本改善項目發行收益債券。

「Karen為我們社區提供頂級財務服務的承諾是我們組織的一項資產。我知道她會有效的領導和支持我們的員工。很高興正式歡迎她就任這一重要的領導職位，」考基坎說。

除了曾經在柏林甘工作過，黃凱倫還曾經為洛斯阿圖山和聖布魯諾市服務過。此前還曾在一家會計公司擔任高級審計師七年。不工作的時候，她喜歡旅行和種植蔬菜。她和丈夫和兒子一同居住在聖布魯諾。