矽谷資深國會議員 艾許不再尋求連任

已在國會服務30多年的眾議員艾許宣布不再參選。(取自艾許競選網站)

已在國會服務超過30年的代表矽谷地區民主黨 聯邦眾議員 艾許(Anna Eshoo)21日上午宣布，她將不繼續參選國會議員。艾許於1992年當選聯邦眾議員之後，一直於其中半島與南灣的選區服務。

艾許將於下個月歡慶她的81歲生日，她在社交媒體公布的錄影中，宣布退休 的決定，同時表示對選區選民由衷的感激。

艾許於1982年當選聖馬刁縣議員，從此展開其政治生涯，於聖馬刁縣議會服務10年後，艾許投入國會選戰，並於1992年當選聯邦眾議員。

她說，身為選區第一位女性民主黨眾議員，她對任職國會期間所完成的兩黨共同推動政策感到相當滿意，她對代表選民於國會發聲表示榮幸。她說，國會任期間，她所提出的66條法案已被5位美國總統簽署成為正式法令，其中包括選區內的環境保留地、加強女性保健服務、設立兩個聯邦機構推動生物科技以及醫療危及生命的疾病等。

艾許目前為眾議院能源與商業委員會成員，也是眾議院健康小組委員會成員，她曾健康小組委員同事合作，參與推出可負擔健保法案 (the Affordable Care Act)。

艾許於其退休聲明中稱，在國會服務期間，她所推出法案與她所作的決定，均反映出選民的價值觀、民主的成效，同時保衛美國的安全，讓社會更公平，有充足的經濟力扶持每一個人。

艾許國會任期將於2025年元月結束，其所服務的加州第16國會選區包括阿賽頓、蒙洛公園市、柏斯菲卡（Pacifica）、山景城、薩拉度加、洛斯蓋圖，以及聖荷西一部分。

艾許說，最後一年任期內，將以同樣努力，投入服務選區民眾。