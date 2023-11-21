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華運會志工感謝宴 300志工同歡

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
華運會主委王進德帶領僑務委員與重要幹部一同演出，感謝志工的付出。（記者孫愛薇／攝影）
華運會主委王進德帶領僑務委員與重要幹部一同演出，感謝志工的付出。（記者孫愛薇／攝影）

第39屆金山灣區華人運動大會10月間在南灣的庫柏蒂諾市 Cupertino High School盛大舉辦成功，這場超過5000人次到場的大型活動，動員至少1000人力志工參與，活動能夠舉辦成功，背後的志工團體功不可沒，志工團在18日晚間舉辦「志工感謝晚宴」。

感恩餐會多位重要嘉賓到場，駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪 、前處長馬鍾麟、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、僑務委員李文雄、李漢文、吳怡明、呂玉貞等僑務榮譽職人員及商界代表等。

今年金山灣區華人運動大會，在分列式中有100多個隊伍參與，比賽項目有30多項，參與義工及團體人數規模龐大，總計就有上千位。

因為疫情三年中，為避免疫情危害到民眾的健康，在疫情中，華運會只能縮小舉辦規模，減少比賽項目，今年這場首度疫情解封後華運會，不僅擴大舉辦，還大規模動員志工參與。

華運會主委王進德談到志工團對活動的付出，感謝地說到，主委只是擔任一個整合的角色，任何一個活動的成功，都是所有志工共同的團結起來的合作舉辦，銘心感謝志工對華運會的支持，讓這個僑團可以永續經營，華運會宗旨是全僑健身，大家要有一個健康的身體。

晚宴中頒發得獎團體外，還有美國排舞協會、FASCA學員表演、林貴香僑務諮詢委員獻唱以及王進德帶領的舞蹈演出，活動最後在精采表演中完美落幕。晚宴總計席開26桌，總計300多位貴賓與志工參與。

金山灣區華人運動大會感恩餐會席開26桌，總計300多位貴賓與志工參與。（記者孫愛...
金山灣區華人運動大會感恩餐會席開26桌，總計300多位貴賓與志工參與。（記者孫愛薇／攝影）

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