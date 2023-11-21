聖縣行為健康委員會 徵集社區英雄

精神健康服務。（Micheile Hendersen/Unsplash)

聖他克拉拉縣行為健康委員會正在徵集「第13屆年度行為健康社區英雄獎」的提名。這一獎項主要為表彰在幫助行為健康方面受到挑戰人群作出巨大貢獻的社區成員而設立。

「行為健康社區英雄獎」表彰在服務受到藥物濫用障礙和精神疾病影響的居民方面作出傑出貢獻的個人或組織。「社區英雄」可以是專業服務提供者、基於信仰的社區成員、執法人員以及其他社區成員。獎項將在2024年5月1日頒發。

「行為健康委員會」將認定一共11個門類的11位英雄，每一門類一位。包括：提供行為健康服務的機構；接受行為健康服務並展現出巨大進步的客戶；行為健康的教育 者；倡導和提升行為健康服務的民選官員；提供優秀社區服務的宗教團體；幫助家庭成員提升行為健康的個人；宣導和引領行為健康服務的個人；宣導和引領行為健康服務的青少年（26歲以下）；報導和普及行為健康知識的媒體；對客戶、家庭成員和社區有積極影響的行為健康項目；以及義務為社區健康服務作出卓越貢獻的志工。

委員會成員及其家屬不可以被提名。提名必須基於近期的活動情況，但認可長期的活動和服務。獎項只限定居住在聖縣或在聖縣提供服務的被提名人。