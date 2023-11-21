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僅次於Los Alamos 台灣工研院奪8項科技研發獎

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
工研院獲獎院所代表展示獎牌。（記者徐蓓蓓╱攝影）
工研院獲獎院所代表展示獎牌。（記者徐蓓蓓╱攝影）

台灣創新研發實力再度發光國際。有研發界奧斯卡獎之稱的全球百大科技研發獎R&D 100 Award 16日於聖地牙哥舉辦頒獎典禮。工研院勇奪八項大獎，僅略少於研發經費為工研院三倍的美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory），超越麻省理工林肯實驗室、西門子醫療設備學院、NASA研究中心、陶氏化學、杜邦、3M等國際領導機構及大廠。且在「淨零節能技術」、「生技醫藥領域」的獲獎數量，雙雙創下單一年度史上新高。

工研院20日舉行記者會宣布這項消息。院長劉文雄表示，這次工研院總共在R&D 100 Awards勇奪八項大獎，均展現創新的價值。獲選的獎項可分為兩大類，包括淨零節能及生醫科技。

其中在淨零節能技術有五項，像是：「VOC– 3R 近全循環利用-PI膜綠色製程創新」就是實踐綠色產品循環生產理念，幫助廠商將工作溶劑自行回收純化再利用，並將廢棄物資源化。「AI優化精準製造技術」提升工具機設備加工精度可達5微米，幫助廠商搶攻高階半導體領域等加工市場。「高效雙模態原子層鍍膜系統」為全球首創雙模態原子層鍍膜， 突破國外大廠專利屏障，滿足半導體3D高深寬比孔內鍍膜、多成分控制、原子層精密鍍膜需求。「永續能源系統」透過軟硬體系統整合，將多個低電壓的分散式能源重新聚合整理，彈性提供電力。「O-RAN專網節能管理技術」則是5G智慧節能技術，可應用於電信、智慧工廠、智慧交通等多元用途；而工研院也將更深化連結美國在地創投，期能推動創新科技更迅速的進入市場。

其次，生醫產業作為驅動台灣下世代產業成長的核心之一，今年獲得三項大獎，成績史上最亮眼。「智慧射頻熱消融系統」能精準消融腫瘤，降低手術風險與利於傷口恢復，是醫生與患者福音。「新穎標靶青光眼藥物」及「超分子複合技術應用於濕式黃斑部病變眼藥水」前者提高眼房水排出的效率，後者則是治療黃斑免打針，均充分展現工研院解決問題的創新價值與產業化落地成果。

R&D World副總暨總編希尼（Paul Heney）表示，工研院和其他台灣機構每年都表現非常突出，今年工研院更是一馬當先，遠遠超越其他競爭對手，其中獲獎關鍵不只是技術推陳出新，而是真正的創新突破。當評審看到這些創新的技術反應是：「我怎麼沒有想到這個點子？」這對工研院來說，就是莫大的讚美。

工研院自2008年首次參與全球百大科技研發獎以來，至今已連續16年獲獎，累積了58項殊榮，其中有超過九成投入產業，不僅讓工研院的創新能力有機會躍上國際，同時還提升台灣產業競爭力。

工研院院長劉文雄接受媒體聯訪。（記者徐蓓蓓╱攝影）
工研院院長劉文雄接受媒體聯訪。（記者徐蓓蓓╱攝影）

奧斯卡獎 腫瘤 聖地牙哥

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