減交通碰撞傷亡 聖荷西明年安裝33測速攝像機

聖荷西街道將安裝33個測速攝像機。（美聯社）

據「信使報」（Mercury News）報導，作為一項試點計畫的一部分，聖荷西 市將在全市最危險的街道上應用測速攝像機（Speed cameras）技術，明年將在高風險路口安裝33個超速攝像機，最終目標是減少每年因交通碰撞造成的數十人死亡和數百人重傷。

今年，聖荷西共有45人死於交通相關事故，其中24人是行人。去年的死亡人數為65人，是聖荷西現代歷史上因交通事故死亡人數最多的一年。

AB 645法案於今年9月簽署成為法律，是加州 首次將在道路上安裝測速攝像機立為法律。在聖荷西安裝攝像頭的時間和地點仍在討論之中。

市議員佛利（Pam Foley）是該市創建更安全道路的帶頭人。她表示，希望在2024年底前安裝攝像頭。除了最危險的十字路口，該計畫還要求在學校周邊安裝攝像頭。聖荷西市已經確定了40條最危險的街道，在這些地方發生的死亡事故比例最高。

在聖荷西的道路上安裝攝像頭之前，市政府將對可能使用該技術的地區進行宣傳。市政府的最終計畫必須經過市議員們批准。州法律允許城市使用這些設備，但禁止城市將攝像頭集中在一個街區。由於該市只能採購30幾個攝像頭，因此並非每條危險街道都會被覆蓋。

安裝攝像頭後的頭60天內，超速駕駛者會受到警告，之後的第一次違規也會受到警告。一旦開始處罰，超速11至15哩的司機將收到50元的罰單。超速16至25哩的罰單為100元，超速26英哩的罰單為200元。時速超過100哩者將被罰款500元。這些處罰將不計入駕駛員的記分紀錄。而且只收集照片證據，不收集視頻證據。州政府要求市政府將收取的費用用於交通疏導項目。

據柏克萊加大 安全交通研究與教育中心的格里斯沃德（Julia B. Griswold ）稱，紐約市在啟動自己的項目後，安裝攝像頭地區的超速率下降了73%。安裝了攝像頭的街道受傷率也有所下降。她說，較高的車速不僅會導致更嚴重的傷亡，還會縮短駕駛員的反應時間。

根據試點計畫的規定，面部識別技術是被禁止的，攝像頭只能拍攝車輛後部及其車牌。城市只能將攝像頭數據保存5天，如果有違規行為，則保存60天。法律還要求不得與任何其他政府機構共享數據。