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GlobalSF：人工智慧商業應用 加州未來重點

記者李怡／舊金山報導
與會代表在峰會設立的AI體驗館內。（記者李怡／攝影）
與會代表在峰會設立的AI體驗館內。（記者李怡／攝影）

今年在舊金山舉行的2023年亞太經合組織（APEC）會議，主題是「為人類創造一個永續和永續發展的未來。」峰會期間由GlobalSF主辦的「未來從加州開始（The Future Starts in California）」 商業領袖論壇，代表們提出了，如何從聯邦與州府立法層面，為科技創新提供有利的發展空間。舊金山灣區作為全球的科技中心，如何將人工智慧應用於商業經濟和氣候變遷，將是加州未來的重點發展方向之一。

加州司法部部長邦塔（左）與GlobalSF執行長趙翠薇（右）。（記者李怡／攝影）
加州司法部部長邦塔（左）與GlobalSF執行長趙翠薇（右）。（記者李怡／攝影）

當天的論壇吸引了眾多美國及其他APEC成員國的政商代表出席，包括加州副州長Eleni Kounalakis、加州司法部部長邦塔（Rob Bonta）、財務長馬世雲、加州眾議員羅達倫、多國領事代表、傑出商業代表以及當地非營利組織代表合光禪修創始人張曉梅等出席。

合光禪修創辦人張曉梅。（記者李怡／攝影）
合光禪修創辦人張曉梅。（記者李怡／攝影）

加州副州長康依蓮（Eleni Kounalakis）在會上表示：「舊金山是全球最開放和友善的城市，也有著全世界最大、最多元的少數族裔社區。這讓我們有責任肩負應對氣候變遷、引領經濟創新發展，以及與各國尋求合作，為全人類創造綠色且永續的發展機會。」

GlobalSF執行長趙翠薇（Darlene Chiu）表示，希望可以藉此機會，將加州的科技和創新形象，展現給國際社會，GlobalSF就是促進世界各國之間的經濟體互相增進彼此的了解，以及加深對舊金山 當地經濟環境的了解，以加強國與國以及國家與地方之間的深入合作。

GlobalSF主辦「未來從加州開始」商業領袖論壇。（記者李怡／攝影）
GlobalSF主辦「未來從加州開始」商業領袖論壇。（記者李怡／攝影）

論壇討論主要以人工智慧，氣候科技、生物醫療，以及AI在各領域的應用為主線。  

與會代表在峰會設立的AI體驗館內。（記者李怡／攝影）
與會代表在峰會設立的AI體驗館內。（記者李怡／攝影）

GlobalSF成立於2008年，由舊金山市長辦公室和經濟發展中心共同創立，旨在加強和協助全世界各國、中國和舊金山市灣區之間的經貿往來，並為世界和灣區的企業擔任起橋梁作用 ，為其提供業務拓展，投資等方面的多邊和雙邊支持。

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