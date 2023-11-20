傳加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

社群平台文章謊稱加州對餐飲排隊者徵19%智商稅，實則暗諷排隊現象。（小紅書截圖）

社交媒體作為傳播工具，給民眾獲取新聞帶來便利，但網路為了吸引流量充斥著假新聞。近日，小紅書有一博主發布的一則消息稱，加州 州長紐森 通過新法將對餐廳門外排隊者加徵智商稅，這看似令人費解的政策實則是博主用假新聞的包裝來暗諷加州的餐飲排隊現象。

文章中稱，「加州州長近日簽署通過多項法案，將對灣區 排隊者加徵智商稅，同時對在下列餐廳門外排隊的消費者額外徵收19%智商稅，挑戰最高法院對憲法第二修正案的解釋。」對於19%的智商稅，是違背民眾的常理認知的，因為排隊是民眾自主行為，何來收稅？不過文章繼續解釋：「這筆稅收將用於改善灣區食肆質素，降低大眾市民對小費的支出，改善餐飲業劣幣驅逐良幣的情況，提升市民生活品味。」用似是而非的解釋將智商稅包裝合理化。

新聞的包裝少不了專業採訪對象的背書，文章繼續引用「加州智商協會會長張智（Zhi Zhang）」對其法案的看法，加強新聞的可靠性。因為近年來，民眾對於政府一些令人費解的做法也變得見怪不怪，哪怕有違背正常認知，也慢慢變得被迫接受。

這則消息讓許多茶飲商家無故中招，比如文中提到的在加州排隊現象嚴重的吃茶三千、許留山等。近年來，茶飲市場在加州持續火爆，尤其是不少華人民眾願意花時間等待一杯，商家有時候利用「飢餓行銷」抓住消費者的心裡。如今這種現象竟要被政府明令收「智商稅」，反問政府、商家、消費者之間，誰的智商出了問題。

不過聰明的網友還是發現了異常，比如文中提到的張智，英文就是「智障」的拼音，法案發布通常會有正式的文件公告，圖片中的為了增加嘲諷性，還在政府官員手上P上了一個漢堡遞給紐森。評論區瞬間炸開鍋，有網友嘲笑被假新聞騙到的人，有網友則抨擊這種無聊包裝文案騙取流量，也有網友則評論起熱門茶飲店的口碑。

雖說這種文章有些譁眾取寵，但是在網路大環境下，依舊換來了流量，並且得到了網友褒貶不一的評價。文章揭露了餐飲排隊現象是不爭的事實，更以暗諷的手段借題發揮，表明對消費者願意爭先恐後排隊的吐槽，這種社會現象卻是值得令人深思。同時也警示民眾在網路上獲取信息時需要提高自我辨識度，才能有效識別新聞可靠性。