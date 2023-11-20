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舊金山現代藝術博物館裁員2% 告市立大學拖欠運輸費

記者王子涵／舊金山報導
舊金山現代藝術博物館因參觀者減少，被迫裁員。（本報檔案照（本報檔案照）
舊金山現代藝術博物館因參觀者減少，被迫裁員。（本報檔案照（本報檔案照）

舊金山現代藝術博物館（SFMOMA）近期陷入了麻煩。因參觀者減少，博物館被迫在前周裁員七人，並取消正在招聘的13個崗位，占整體員工數的2%。同時，博物館還與舊金山市立大學陷入官司麻煩中，稱學校拖欠上百萬的「運輸費」。

官司與一座重達30噸的巨大壁畫有關。Pan-American Unity壁畫是由墨西哥著名壁畫家里維拉（Diego Rivera）為1940年舊金山世博會而創作。畫作長達74呎，面積達1500平方呎。自1961年起，便一直在舊金山市立大學的大堂中展出。

2021年7月，學校同意將壁畫分成10份，運送至SFMOMA展出，其運輸成本巨大，租約將在明年年初終止。

博物館表示，已為展出項目花費超過450萬元，超過協議的預期。它們要求市立大學支付將畫作運回的費用，預計花費為210萬元。

博物館聲稱，當初同意以397萬5000元租賃壁畫，且並不指望學校能夠支付超額的費用，但根據博物館的說法，學校同意支付將壁畫取回所產生的超額費用。

根據博物館的訴訟書顯示，市立大學似乎並不打算按時取回壁畫，並且他們拒絕支付返程的運輸費用。

市立大學16日提交了抗告書，稱其沒有義務支付運輸費，並不會為博物館的經濟困難負責。

作為舊金山的兩個大型非營利組織，市立大學與現代藝術博物館在疫情後都陷入到財政危機中。在上個月的一次教師罷工運動中，市立大學的教職工表示，學校已經三年沒有調整教職工薪資，教職工人數嚴重不足，影響到學習教育質量。

反觀博物館，由於城市遊客數量的明顯下滑，博物館的人流量僅恢復到疫情前的65%。博物館表示，裁員是博物館多項戰略性調整的一部分。

根據市立大學的一份新聞稿顯示，在397萬5000元的總預算中，其中100萬元是用於將壁畫拆下並運回的費用，歸還日期定於今年9月1日。而博物館已經錯過了歸還的最後期限，還將用於運輸的費用用在了別處。

根據知情者分析，市立大學並不急於要求博物館歸還壁畫。它們更傾向於三年後，學校有充足的位置後再進行歸還，且博物館應承擔所有費用。

博物館 舊金山 疫情

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