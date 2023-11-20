升級灣區旅客資訊系統 MTC、Iteris簽約

Iteris將幫助優化灣區運輸運營。圖為海灣大橋。（Iteris公司Linkedin）

舊金山灣區大都會 交通委員會 (MTC) 與智能基礎設施管理生態系統供應商Iteris公司簽訂價值 1330萬元的開創性合約。此次合作旨在徹底改變整個灣區的旅客資訊系統和車道收費系統的運營模式，鞏固Iteris在優化基礎設施和支持灣區交通運營方面的關鍵作用。

透過這份新合同，Iteris將提供尖端的管理服務，從而增強通勤和旅行人士的整體交通體驗。透過利用先進技術和數據分析方面的專業知識，Iteris將提供即時信息，為通勤者提供有關交通狀況、替代路線和收費車道可用性的最新見解。如此全面的旅客資訊，將簡化旅程並緩解擁堵，最終改善該地區的交通網絡。

舊金山灣區都市交通委員會會議截圖。（舊金山交通委員會ZOOM）

Iteris和MTC之間的合作夥伴關係已延長至2027年6月，體現了他們對彼此能力的相互信任和信心。Iteris在提供創新解決方案方面的良好紀錄，及其對增強移動性的承諾與MTC無縫、高效的運輸系統的願景完美契合。

隨著舊金山灣區的不斷發展和發展，對高效交通解決方案的需求變得越來越重要。Iteris方面表示，他們很自豪能夠在塑造這個充滿活力的地區未來交通發揮重要作用。Iteris將幫助優化灣區運輸運營，並確保灣區在未來幾年仍然是具備高度連結交通功能的地區重要樞紐。